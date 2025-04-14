Це питання мучить усіх пасажирів: чому в літаках так холодно

Авіаподорожі давно стали звичним, але одне з найпоширеніших зауважень пасажирів - холод у салоні літака. І це не випадковість: температура на борту регулюється спеціально з певних причин.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Huffpost пояснює, хто керує температурою на борту і чому вона така низька.
Коли літак стоїть біля термінала, охолодження салону здійснюється зовнішніми кондиціонерами - ті самі великі жовті труби, що підключаються до фюзеляжу. Також на борту є допоміжна силова установка - невеликий двигун у хвості літака, який охолоджує салон до зльоту.
У повітрі охолодження вже забезпечується основними двигунами, і температура контролюється пілотами. Стюарди можуть трохи змінювати її в салоні, але для серйозніших змін звертаються до кабіни пілотів.
Незважаючи на внутрішні політики авіакомпаній, офіційних норм щодо температури салону поки що не існує. Хоча ще у 2018 році було подано петицію про встановлення стандартів, рішення досі не прийняте. Тож наразі все залежить від типу літака, маршруту та рішення екіпажу.
Температура на борту поділена на зони, і кожна з них має окремі датчики. Якщо такий датчик опиниться біля джерела тепла, система може подумати, що в салоні жарко - і додасть холоду. А поза літаком температура може сягати мінус 50 градусів за Цельсієм, тож літак буквально ізолює вас від крижаної атмосфери. Найхолодніше буває біля дверей, де ізоляція гірша.
Але є й практичне пояснення: тепло й тиск у салоні можуть спричинити запаморочення чи навіть втрату свідомості. На великих літаках із сотнями пасажирів екіпаж уважно стежить, аби температура не перевищувала певного рівня. Надмірне тепло в поєднанні з сухим повітрям тільки підвищує ризики для здоров’я.
Окрім фізіології, є ще одна причина підтримувати прохолоду - запахи. У теплому салоні будь-які аромати - від бутербродів до взуття сусідів - стають інтенсивнішими. Вища температура активізує молекули запаху, і це може зіпсувати весь політ. Холодна атмосфера також зменшує зневоднення, яке і без того посилюється в сухому повітрі на борту.
Тому екіпаж одягає теплі светри не просто так - це частина уніформи, підготовлена для польотів у прохолодних умовах. Пасажирам теж варто мати при собі легкий светр, шкарпетки й пляшку води. І головне - вдягайтеся не для пляжу, а для літака: найпоширеніша помилка - орієнтуватися на погоду в пункті призначення.
Вас може зацікавити