Этот вопрос мучает всех пассажиров: почему в самолетах так холодно

Почему в самолете низкая температура в самолете

Когда самолет стоит возле терминала, охлаждение салона осуществляется внешними кондиционерами - те самые большие желтые трубы, подключаемые к фюзеляжу. Также на борту есть вспомогательная силовая установка - небольшой двигатель в хвосте самолета, который охлаждает салон до взлета.

В воздухе охлаждение уже обеспечивается основными двигателями, и температура контролируется пилотами. Стюарды могут немного менять ее в салоне, но для более серьезных изменений обращаются в кабину пилотов.

Несмотря на внутренние политики авиакомпаний, официальных норм по температуре салона пока не существует. Хотя еще в 2018 году была подана петиция об установлении стандартов, решение до сих пор не принято. Поэтому сейчас все зависит от типа самолета, маршрута и решения экипажа.

Зачем салон охлаждают специально

Температура на борту разделена на зоны, и каждая из них имеет отдельные датчики. Если такой датчик окажется возле источника тепла, система может подумать, что в салоне жарко - и добавит холода. А вне самолета температура может достигать минус 50 градусов по Цельсию, поэтому самолет буквально изолирует вас от ледяной атмосферы. Холоднее всего бывает у дверей, где изоляция хуже.

Но есть и практическое объяснение: тепло и давление в салоне могут вызвать головокружение или даже потерю сознания. На больших самолетах с сотнями пассажиров экипаж внимательно следит, чтобы температура не превышала определенного уровня. Чрезмерное тепло в сочетании с сухим воздухом только повышает риски для здоровья.

Обычно в самолетах довольно холодно (фото: Pexels.com)

Холод - это стратегия комфорта, а не случайность

Кроме физиологии, есть еще одна причина поддерживать прохладу - запахи. В теплом салоне любые ароматы - от бутербродов до обуви соседей - становятся более интенсивными. Более высокая температура активизирует молекулы запаха, и это может испортить весь полет. Холодная атмосфера также уменьшает обезвоживание, которое и без того усиливается в сухом воздухе на борту.

Поэтому экипаж надевает теплые свитера не просто так - это часть униформы, подготовленная для полетов в прохладных условиях. Пассажирам тоже стоит иметь при себе легкий свитер, носки и бутылку воды. И главное - одевайтесь не для пляжа, а для самолета: самая распространенная ошибка - ориентироваться на погоду в пункте назначения.