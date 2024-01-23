"Це підступна хвороба": дружина Білоножка вперше пояснила, чому артист уникав публічності

Які проблеми зі здоров'ям мав артист

За словами Світлани, тривалий час співак страждав від цукрового діабету. І саме через це Віталія госпіталізували.

Вона зазначила, що напередодні артисту стало дуже погано, його госпіталізували до лікарні.

"Він себе не дуже добре почував. Цукровий діабет давав про себе знати. Ми лікувалися, ходили на крапельниці. Все було наче добре. Діабет - це дуже підступна хвороба. Начебто все йшло як слід. І раптом 9 січня вранці зателефонували сину Євгену. І він говорить: "Мамо, сказали, що татко помер", - з сумом розповіла вона.

Віталій Білоножко з дружиною Світланою (фото: instagram.com/svitlana_bilonozhko)

Чого боявся найбільше

Народний артист боявся підхопити коронавірус, тому постійно дбав про здоров'я та профілактику хвороби. Однак, згодом здоров'я артиста підірвалося від постійних стресів і хвилювань через війну.

Світлана зазначила, що її чоловік самостійно лікував коронавірус. Зокрема, він виходив на вулицю і дихав.

Під час коронавірусу страждають найбільше легені, тому він як вокаліст вважав, що саме дихати свіжим повітрям може допомогти.

"Він зміг зробити так, щоб жодна хвороба не причепилася. А тут ще й війна. Боже, він так переживав за кожного воїна", - зазначила Світлана.

Чому довгий час не виходив на сцену

Дружина співака додала, що Віталій ще з юних років почав курити і навіть попри прохання рідних позбутися цієї звички, він навідріз відмовлявся.

Тому через виснаження організму тривалий час Віталій Васильович не виходив на сцену. Він не хотів, щоб глядачі його бачили втомленим і що з його здоров'ям не все гаразд.

"Він хотів вилікуватися, і казав: "Ох, я тоді заспіваю, тримайтеся". Це єдина причина. Він не з’являвся в публічних місцях, не хотів. Він все чекав, що буде краще, але продовжував курити і нікого не слухав", - додала дружина Білоножка.

Віталій Білоножко з дружиною Світланою (фото: ideaspeople.1plus1.ua)

Що відомо про Віталія Білоножка

Віталій Васильович Білоножко народився 11 червня 1953 року у селі Слобода Буринського району Сумської області.

Білоножко дебютував на радіо з піснями Максима Дунаєвського, зокрема "Все пройдет" і "Городские цветы".

Загалом Білоножко випустив шість компакт-дисків в Україні, США та Канаді, антологію власної творчості та 12 аудіокасет.

У 1994 році фірма "НАК" випустила дві компакт-касети під загальною назвою "Ярмарок", а через рік - "Яблуневий туман", на яких було зібрано останні на той момент записи Віталія Білоножка.

У 1999 році, разом з дружиною, народною артисткою України Світланою Білоножко, став засновником регулярного Міжнародного фестивалю родинної творчості "Мелодія двох сердець", одного з найпопулярніших у державі.

Відтоді артист почав активно виступати на концертах разом зі своєю дружиною.