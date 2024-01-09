6 пісень Віталія Білоножка, які житимуть навіть після його смерті

9 січня стало відомо про смерть народного артиста України Віталія Білоножка. Причини смерті невідомі. За час своєї кар'єри виконавець став справжньою зіркою української естради, а його пісні - культурним надбанням.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найвідоміші пісні Віталія Білоножка, які українці пам'ятимуть завжди.

Відомі пісні Віталія Білоножка

"Половина саду квітне"

"Мелодія двох сердець"

"Буде свято"

"А яблука падають"

"Я люблю тебе, життя"

"За столом збирається родина"

Що відомо про Віталія Білоножка

Віталій Білоножко народився 11 червня 1953 року у селі Слобода на Сумщині.

Закінчивши навчання, Віталій працював у Чернігівській філармонії. Під час служби в армії Віталій Білоножко був учасником Ансамблю пісні й танцю Київського військового округу.

У 1981 році працював солістом Держтелерадіо України. Брав участь у Днях культури України у 25 країнах світу,.

Першими піснями записаними Білоножком на радіо стали твори Максима Дунаєвського "Все пройдет" и "Городские цветы". Згодом Білоножко знайшов собі постійних авторів Олександра Злотника. Тоді ж Віталій почав виступати зі своєю дружиною Світланою.

За час кар'єри Білоножко випустив шість компакт-дисків в Україні, США та Канаді, антологію власної творчості та 12 аудіокасет.

У 2000-х роках виступав у концертних програмах, у тому числі на ТБ, опікувався фестивалем "Мелодія двох сердець" і викладав на кафедрі естрадного співу в Київському національному університеті культури й мистецтв.