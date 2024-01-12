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У Києві пройшло прощання з Віталієм Білоножком: перші фото з поховання

Київ, П'ятниця 12 січня 2024 14:42
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У Києві пройшло прощання з Віталієм Білоножком: перші фото з поховання У Києві поховали Віталія Білоножка (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

12 січня в Києві пройшло прощання з народним артистом України Віталієм Білоножком. Виконавець помер 9 січня в лікарні через зупинку серця у віці 70 років.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало інформацію про те, як пройшло поховання народного артиста в Києві.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Київ24, 24 канал, Главком, oboz.ua.

Прощання з Віталієм Білоножком

У Національній філармонії Києва на Володимирському узвозі, 2 пройшло прощання з народним артистом України Віталієм Білоножком. На церемонію прийшли знайомі, друзі та прихильники його композицій.

У приміщеннях розставили фотографії співака. До них люди зносили квіти, а також покладали до труни білі троянди.

У Києві пройшло прощання з Віталієм Білоножком: перші фото з похованняУ Києві пройшло прощання з Віталієм Білоножком: перші фото з похованняУ Києві пройшло прощання з Віталієм Білоножком: перші фото з поховання

Поховання Віталія Білоножка (фото: Главком, oboz.ua)

У філармонії також грали пісні Білоножка та демонстрували записи з його концертів.

Попрощатися з артистом прийшов також патріарх ПЦУ Філарет. Священнослужитель відспівав Білоножка та помолився.

Також провести в останню путь Віталія прийшли:

  • актор Володимир Талашко
  • композитор Олександр Злотник
  • актор Метро Мага
  • кінопродюсер Микола Княжицький
  • юристка Марина Стефанчук
  • співачка Ауріка Ротару
  • колишні чиновники Михайло Кулиняк і Микола Поліщук
  • народна артистка України Надія Шестак
  • заслужений артист України Дмитро Лінартович

Що відомо про Віталія Білоножка

Віталій Васильович Білоножко народився 11 червня 1953 року у селі Слобода Буринського району на Сумщині.

Білоножко дебютував на радіо з піснями Максима Дунаєвського, зокрема "Все пройдет" і "Городские цветы".

Пізніше йому вдалося встановити постійні творчі зв'язки з авторами: Олександром Злотником (пісні "Возвращайся сюда", "Там де двоє зустрічаються", "Затанцую тебя", "Кто ты такой?", "Тайфун по имени Катя", "Старая дача", "Чарівниця", "Шануймо любов") та Олександра Осадчого ("Ти - земле моя", "Твоє ім'я", "А була любов", "Не лукав", "Боже, дай Україні волю").

У 1994 році фірма "НАК" випустила дві компакт-касети під загальною назвою "Ярмарок", а через рік - "Яблуневий туман", на яких було зібрано останні на той момент записи Віталія Білоножка.

Відтоді артист почав активно виступати на концертах разом зі своєю дружиною Світланою, колишньою солісткою оперети і екс-дикторки УТ-1.

Раніше ми ділилися легендарними піснями Віталія Білоножка, які будуть жити навіть після його смерті.

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