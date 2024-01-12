У Києві пройшло прощання з Віталієм Білоножком: перші фото з поховання

12 січня в Києві пройшло прощання з народним артистом України Віталієм Білоножком. Виконавець помер 9 січня в лікарні через зупинку серця у віці 70 років.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Київ24, 24 канал, Главком, oboz.ua.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало інформацію про те, як пройшло поховання народного артиста в Києві.

Прощання з Віталієм Білоножком

У Національній філармонії Києва на Володимирському узвозі, 2 пройшло прощання з народним артистом України Віталієм Білоножком. На церемонію прийшли знайомі, друзі та прихильники його композицій.

У приміщеннях розставили фотографії співака. До них люди зносили квіти, а також покладали до труни білі троянди.

Поховання Віталія Білоножка (фото: Главком, oboz.ua)

У філармонії також грали пісні Білоножка та демонстрували записи з його концертів.

Попрощатися з артистом прийшов також патріарх ПЦУ Філарет. Священнослужитель відспівав Білоножка та помолився.

Також провести в останню путь Віталія прийшли:

актор Володимир Талашко

композитор Олександр Злотник

актор Метро Мага

кінопродюсер Микола Княжицький

юристка Марина Стефанчук

співачка Ауріка Ротару

колишні чиновники Михайло Кулиняк і Микола Поліщук

народна артистка України Надія Шестак

заслужений артист України Дмитро Лінартович

Що відомо про Віталія Білоножка

Віталій Васильович Білоножко народився 11 червня 1953 року у селі Слобода Буринського району на Сумщині.

Білоножко дебютував на радіо з піснями Максима Дунаєвського, зокрема "Все пройдет" і "Городские цветы".

Пізніше йому вдалося встановити постійні творчі зв'язки з авторами: Олександром Злотником (пісні "Возвращайся сюда", "Там де двоє зустрічаються", "Затанцую тебя", "Кто ты такой?", "Тайфун по имени Катя", "Старая дача", "Чарівниця", "Шануймо любов") та Олександра Осадчого ("Ти - земле моя", "Твоє ім'я", "А була любов", "Не лукав", "Боже, дай Україні волю").

У 1994 році фірма "НАК" випустила дві компакт-касети під загальною назвою "Ярмарок", а через рік - "Яблуневий туман", на яких було зібрано останні на той момент записи Віталія Білоножка.

Відтоді артист почав активно виступати на концертах разом зі своєю дружиною Світланою, колишньою солісткою оперети і екс-дикторки УТ-1.