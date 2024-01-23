"Это коварная болезнь": жена Белоножко впервые объяснила, почему артист избегал публичности

Какие проблемы со здоровьем имел артист

По словам Светланы, долгое время певец страдал сахарным диабетом. И именно поэтому Виталия госпитализировали.

Она отметила, что накануне артисту стало очень плохо, его госпитализировали в больницу.

"Он себя не очень хорошо чувствовал. Сахарный диабет давал о себе знать. Мы лечились, ходили на капельницы. Все было как хорошо. Диабет - это очень коварная болезнь. Вроде бы все шло как следует. И вдруг 9 января утром позвонили по телефону сыну Евгению. И он говорит: "Мама, сказали, что папа умер", - с грустью рассказала она.

Виталий Белоножко с супругой Светланой (фото: instagram.com/svitlana_bilonozhko)

Чего боялся больше всего

Народный артист боялся подхватить коронавирус, поэтому постоянно заботился о здоровье и профилактике болезни. Однако, впоследствии здоровье артиста подорвалось от постоянных стрессов и волнений из-за войны.

Светлана отметила, что ее муж самостоятельно лечил коронавирус. В частности, он выходил на улицу и дышал.

Во время коронавируса страдают больше всего легкие, поэтому он как вокалист считал, что именно дышать свежим воздухом может помочь.

"Он смог сделать так, чтобы ни одна болезнь не привязалась. А тут еще и война. Боже, он так переживал за каждого воина", - отметила Светлана.

Почему долгое время не выходил на сцену

Жена певца добавила, что Виталий еще с юных лет начал курить и даже вопреки просьбам родных избавиться от этой привычки, он наотрез отказывался.

Поэтому из-за истощения организма долго Виталий Васильевич не выходил на сцену. Он не хотел, чтобы зрители его видели уставшим и что с его здоровьем не все хорошо.

"Он хотел вылечиться, и говорил: "Ох, я тогда спою, держитесь". Это единственная причина. Он не появлялся в публичных местах, не хотел. Он все ждал, что будет лучше, но продолжал курить и никого не слушал", - добавила жена Белоножко.

Виталий Белоножко с супругой Светланой (фото: ideaspeople.1plus1.ua)

Что известно о Виталии Белоножке

Виталий Васильевич Белоножко родился 11 июня 1953 в селе Слобода Буринского района Сумской области.

Белоножко дебютировал на радио с песнями Максима Дунаевского, в том числе "Все пройдет" и "Городские цветы".

В общем Белоножко выпустил шесть компакт-дисков в Украине, США и Канаде, антологию собственного творчества и 12 аудиокассет.

В 1994 году фирма НАК выпустила две компакт-кассеты под общим названием "Ярмарок", а через год - "Яблуневий туман", на которых были собраны последние на тот момент записи Виталия Белоножко.

В 1999 году вместе с женой, народной артисткой Украины Светланой Белоножко, стал основателем регулярного Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец", одного из самых популярных в государстве.

С этого момента артист начал активно выступать на концертах вместе со своей женой.