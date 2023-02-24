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"Це пекло не закінчиться": Єфросиніну довів до сліз незнайомець одним запитанням

Маша Єфросиніна розповіла, як незнайомець довів її до сліз (instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна розповіла, що рік тому цього дня її розуміння слова "образити" повністю втратило звичний зміст. Зірка згадала, що звичайне запитання незнайомця довело її до сліз.

Про це телеведуча розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Що сталось

Знаменитість розповіла, як у Старбаксі молодик запитав у неї, вона італійка чи іспанка. "Ні, я українка", - відповіла Маша та розплакалась.

Тоді хлопець дуже злякався через реакцію блогерки, адже подумав, що образив її.

"Одна п*скуда змусила людську природу кожного українця перейти зі стану "жити" в стан "вижити". Тієї ночі 24.02, коли ми з чоловіком і друзями розводимо багаття в укритті, щоб зігріти наших дітей, я ще не знаю, що попереду пекло, яке влаштує нам Росія. Що це пекло не закінчиться ні через місяць, ні через три", - написала вона.

Маша Єфросиніна з сином (instagram.com/mashaefrosinina)

Як зірка змінилась за рік війни

Телеведуча додала, що цей рік дуже сильно на неї вплинув. На початку війни вона записала для окупантів відеозвернення, сподіваючись, що росіяни повстануть проти Путіна та вийдуть на головну площу.

Однак, це була її помилка. Тоді вона зрозуміла, що український народ дуже сильний та буде боротись до кінця.

Єфросиніна також зазначила - у світі немає жодного місця кращого за дім. Ніде і ніколи вона не почуватиметься так комфортно, як в Україні.

"Я чужа в кожному місці цієї планети. Я своя тільки вдома, мені добре вдома. Сьогодні я ще не знаю, що буде завтра. Я все ще не мрію ні про що крім перемоги (ну добре, і щоб бункерна з*лупа відкинула ноги), і не будую планів. Але я вже не розгублена і не налякана, як була рік тому", - додала вона.

Нещодавно Єфросиніна відверто розповіла, що сталося з бізнесом її чоловіка під час війни.

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Маша Єфросинінателеведущая