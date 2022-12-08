Це була порча: Маша Єфросиніна вперше розповіла, як ледь не загинула на святі Горбунова

Декілька років тому телеведуча Маша Єфросиніна відвідала день народження давнього друга Юрія Горбунова. Однак для самої Маші свято не завершилося хепі-ендом: вона ледь не загинула.

Що сталося на святі?

У новому випуску YouTube-шоу "Дорослі дівчата" Полякова та Єфросиніна обговорювали привороти, відьмацтво та магію. І під час бесіди Маша згадала випадок, який міг коштувати їй життя.

Історія трапилася на дні народження Юрія Горбунова чотири роки тому. Телеведуча розповідає, що свято було влаштовано на дерев'яному понтоні на Трухановому острові.

"Я з букетом квітів, Тимур трохи позаду, приходжу вітати Юрка, дарую йому квіти, бачу Катю Осадчу, десь за 10 кроків від мене. І саме я роблю три кроки, піді мною провалюються дошки, я йду під воду. Під водою стирчить залізний штир, який протикає мені стегно в сантиметрі від мого живота. Тобто ще сантиметр, і вона повністю мене проткнула б та вилізла б десь в районі горла, я б була вже мертва", - поділилася Єфросиніна.

Маша Єфросиніна вперше розповіла про зурочення (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Проте на цьому моторошна історія не завершилася. Наступного дня Горбунов подзвонив подрузі та порадив звернутися до "спеціальної людини".

"Мені знайшли людину, до якої, як то кажуть, їздить весь Київ. Вона робить дуже розповсюджену в Україні штуку, це називається зливати на віск, і ніби з тебе вся нечисть, наврочення сходить. І вона сказала, що мені реально зроблено на професійну смерть від 2014 року, як я звільнилася з Нового каналу, в мене дійсно ніяк не складалася кар'єра", - шокувала знаменитість.

Якщо повернутися в минуле, то це було справді так: Маша Єфросиніна майже не з'являлася на екранах українців.

Унаслідок наврочення Єфросиніна втратила кар'єру (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

За словами ведучої, зурочила її близька колежанка. Але все-таки кар'єра Єфросиніної пішла вгору.

"Не знаю хто це, їй з цим жити. Але ця жінка достатньо часто розповідала, що вона робить все це. 2018 року мене кличуть на "Танці з зірками", і потроху пішло все. Потім я повернулася на екрани, почалися декілька шоу. У 2019 році в мене була вже купа проєктів, кіно, 2020 рік, COVID, ми розвинули "Екзамен", пішов YouTube-канал", - поділилася Єфросиніна.