Маша Єфросиніна відверто розповіла, що сталося з бізнесом її чоловіка під час війни

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна з початком повномасштабної війни проживає на дві країни: Україна та Польща. Вона приїжджає до України на побачення з чоловіком, який втратив бізнес на Київщині та пішов у ЗСУ.

Як війна змінила стосунки Маші та Тимура

Відомо, що Єфросиніна вже 10 місяців проживає в Польщі та Україні, тобто на дві держави. За кордоном перебуває її 8-річний син Сашко разом із бабусею. Сама ж Маша раз на місяць намагається приїжджати до України на декілька тижнів, щоб побути з чоловіком.

"Мій страх, притаманний моїй природі, не дає мені сили повертати його (сина - ред.) в Україну. А моя прив'язаність до чоловіка не дає мені довго без нього бути", - ділиться зірка.

Маша із сином Сашком у Києві (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

У червні 2022 року Тимур поставив дружину перед фактом, що подався в загін добровольців, який прикріплений до ЗСУ. Таким чином усе літо він провів під Херсоном і Кривим Рогом.

"Це був достатньо важкий період. Як бачите, мені навіть важко про це говорити, тому що я завжди боюся. Потім я намагалася повернутися у жовтні, але почалися обстріли. Тимур попросив відвезти маму та сина в іншу країну. Я не можу так жити, але такий наш шлях", - розповідає знаменитість.

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Що сталося з бізнесом чоловіка Єфросиніної

Після політичної діяльності Тимур започаткував власну справу на Київщині. За нещасливим збігом обставин саме ця місцевість була в окупації, а тепер вщент зруйнована.

"Майже все, що було вибудувано після того, як він пішов з чиновницької діяльності, було в зоні окупації. Ми нічого не знаємо, що з його бізнесом там, тому що це знаходиться в містах, які сьогодні вщент зруйновані. Єдине, що дало йому сили не з'їхати з глузду і якось жити з тим, що втрачено все в його 48 років, – це піти захищати Україну", - вважає Маша.