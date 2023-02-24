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"Этот ад не закончится": Ефросинину довел до слез незнакомец одним вопросом

Маша Ефросинина рассказала, как незнакомец довел ее до слез (instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская телеведущая и блоггер Маша Ефросинина рассказала, что год назад в этот день ее понимание слова "оскорбить" полностью утратило привычное содержание. Звезда вспомнила, что обычный вопрос незнакомца довел ее до слез.

Об этом телеведущая рассказала на своей странице в Instagram.

Что случилось

Знаменитость рассказала, как у Старбаксе молодой человек спросил у нее, она итальянка или испанка. "Нет, я украинка", - ответила Маша и расплакалась.

Тогда парень очень испугался из-за реакции блогера, ведь подумал, что обидел ее.

"Одна п*скуда заставила человеческую природу каждого украинца перейти из состояния "жить" в состояние "выжить". В ту ночь 24.02, когда мы с мужем и друзьями разводим костер в укрытии, чтобы согреть наших детей, я еще не знаю, что впереди ад, который устроит нам Россия. Что этот ад не закончится ни через месяц, ни через три", - написала она.

Маша Ефросинина с сыном (instagram.com/mashaefrosinina)

Как звезда изменилась за год войны

Телеведущая добавила, что этот год очень сильно на нее повлиял. В начале войны она записала для оккупантов видеообращения, надеясь, что россияне восстанут против Путина и выйдут на главную площадь.

Однако это была ее ошибка. Тогда она поняла, что украинский народ очень силен и будет бороться до конца.

Ефросинина также отметила - в мире нет ни одного места лучше дома. Нигде и никогда она не будет чувствовать себя так комфортно, как в Украине.

"Я чужая в каждом месте этой планеты. Я своя только дома, мне хорошо дома. Сегодня я еще не знаю, что будет завтра. Я все еще не мечтаю ни о чем кроме победы (ну хорошо, и чтобы бункерная з*лупа откинула ноги), и не строю планов. Но я уже не растеряна и не испугана, как была год назад", - добавила она.

Недавно Ефросинина откровенно рассказала, что произошло с бизнесом ее мужа во время войны.

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Маша Ефросининателеведущая