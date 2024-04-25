Це новий хіт! Артем Пивоваров і загадкова Klavdia Petrivna показали відео на пісню "Барабан"

Артем Пивоваров і Klavdia Petrivna (Клавдія Петрівна) показали кліп на пісню "Барабан", яка вже стала хітом в ТікТок та інших соціальних мережах, і яка вже дуже полюбилася українцям.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал Пивоварова, де відео вийшло 25 квітня.
Ця пісня і кліп на неї вийшли в рамках авторського культурного проекту Пивоварова "Твої вірші, мої ноти", де він популяризує українську літературу та її яскравих представників.
Так, в основу пісні "Барабан" покладено вірш "Барабан печалі" Ґео Шкурупія - українського поета-футуриста, представника "розстріляного відродження".
У кліпі Пивоваров та Klavdia Petrivna з'являються в двох різних образах. Таким чином у відео показано дві історії, що контрастують між собою.
"Я невпинно продовжую підтримувати молоді таланти і пишаюся тим, що наша країна на сьогоднішній день переживає музичний розквіт. Радий бути причетним до цього!" - прокоментував дует Артем.
В свою чергу загадкова артистка подякувала співаку "за пропозицію записати пісню разом, за відчайдушну роботу на студії".
Зазначимо, що жива прем'єра пісні "Барабан" відбулася на великих сольних концертах Артема Пивоварова в Палаці Спорту в Києві 19, 20 та 22 квітня.
Ба більше: це була перша поява Klavdia Petrivna перед публікою, що стало справжньою несподіванкою для глядачів шоу.
"Завдяки Артему я пройнялася надзвичайною атмосферою великих концертів, неймовірних масштабів. Це був максимально крутий досвід, який наповнив мене шаленою енергією і потужно надихнув", - говорить співачка.
Після цього концертна версія дуетної роботи одразу захопила соцмережі та потрапила в тренди за декілька днів до офіційного релізу.
Всього за лічені години після релізу кліпу, тисячі українців залишили коментарі під відео. Ми зібрали лише маленьку частину з них:
Зазначимо, що Klavdia Petrivna - популярна співачка, яка прославилася завдяки тому, що її пісні стали популярними в ТікТоці, і яка зберігає анонімність.
Наразі її треки набирають мільйони прослуховувань на YouTube та стримінгових сервісах.
На початку 2024 року очолила чарти українських радіостанцій з піснею "Знайди мене".
Відомо, що Клавдія Петрівна - це псевдонім, запозичений у героїні роману "Записки кирпатого Мефістофеля" українського письменника Володимира Винниченка.
Хто криється за цим іменем - достеменно не відомо. Дехто навіть вважає, що це - альтер его артистки Маші Кондратенко.
Але журналісти та музичні блогери схиляються до думки, що Klavdia Petrivna - це Соломія Опришко - юна співачка з Львівської області, яка наразі навчається у музичному коледжі.
Klavdia Petrivna, можливо, це - Соломія Опришко (фото: tiktok.com)
Раніше ми повідомляли, що Артем Пивоваров зламав ніс своїй фанатці просто на концерті.
Також співак вперше прокоментував чутки про одруження.