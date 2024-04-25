Это новый хит! Артем Пивоваров и загадочная Klavdia Petrivna показали видео на песню "Барабан"

Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna (Клавдия Петровна) показали клип на песню "Барабан", которая уже стала хитом в ТікТок и других социальных сетях, и которая очень полюбилась украинцам.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Пивоварова, где видео вышло 25 апреля.
Эта песня и клип на нее вышли в рамках авторского культурного проекта Пивоварова "Твої вірші, мої ноти", где он популяризирует украинскую литературу и ее ярких представителей.
Так, в основу песни "Барабан" положено стихотворение "Барабан печалі" Гео Шкурупия - украинского поэта-футуриста, представителя "расстрелянного возрождения".
В клипе Пивоваров и Klavdia Petrivna появляются в двух разных образах. Таким образом в видео показаны две контрастирующие истории.
"Я неустанно продолжаю поддерживать молодые таланты и горжусь тем, что наша страна на сегодняшний день переживает музыкальный расцвет. Рад быть причастным к этому!" - прокомментировал дуэт Артем.
В свою очередь загадочная артистка поблагодарила певца "за предложение записать песню вместе, за отчаянную работу на студии".
Отметим, что живая премьера песни "Барабан" прошла на больших сольных концертах Артема Пивоварова во Дворце Спорта в Киеве 19, 20 и 22 апреля.
Более того: это было первое появление Klavdia Petrivna перед публикой, что стало настоящей неожиданностью для зрителей шоу.
"Благодаря Артему я прониклась чрезвычайной атмосферой больших концертов, невероятных масштабов. Это был максимально крутой опыт, наполнивший меня бешеной энергией и мощно вдохновивший", - говорит певица.
После этого концертная версия дуэтной работы сразу захватила соцсети и попала в тренды за несколько дней до официального релиза.
Всего за считанные часы после релиза клипа тысячи украинцев оставили комментарии под видео. Мы собрали только небольшую часть из них:
Отметим, что Klavdia Petrivna - популярная певица, прославившаяся благодаря тому, что ее песни стали популярны в ТикТоке и сохраняет анонимность.
Теперь ее треки набирают миллионы прослушиваний на YouTube и стриминговых сервисах.
В начале 2024 года возглавила чарты украинских радиостанций с песней "Знайди мене".
Известно, что Клавдия Петровна - это псевдоним, заимствованный у героини романа "Записки кирпатого Мефістофеля" украинского писателя Владимира Винниченко.
Кто кроется за этим именем - точно не известно. Некоторые даже считают, что это - альтер его артистки Маши Кондратенко.
Но журналисты и музыкальные блоггеры склоняются к мнению, что Klavdia Petrivna - это Соломия Опришко - юная певица из Львовской области, которая учится в музыкальном колледже.
Klavdia Petrivna, возможно, это - Соломия Опришко (фото: tiktok.com)
Ранее мы сообщали, что Артем Пивоваров сломал нос своей фанатке прямо на концерте.
Также певец впервые прокомментировал слухи о браке.