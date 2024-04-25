Это новый хит! Артем Пивоваров и загадочная Klavdia Petrivna показали видео на песню "Барабан"

Что известно о песне

Эта песня и клип на нее вышли в рамках авторского культурного проекта Пивоварова "Твої вірші, мої ноти", где он популяризирует украинскую литературу и ее ярких представителей.

Так, в основу песни "Барабан" положено стихотворение "Барабан печалі" Гео Шкурупия - украинского поэта-футуриста, представителя "расстрелянного возрождения".

В клипе Пивоваров и Klavdia Petrivna появляются в двух разных образах. Таким образом в видео показаны две контрастирующие истории.

"Я неустанно продолжаю поддерживать молодые таланты и горжусь тем, что наша страна на сегодняшний день переживает музыкальный расцвет. Рад быть причастным к этому!" - прокомментировал дуэт Артем.

В свою очередь загадочная артистка поблагодарила певца "за предложение записать песню вместе, за отчаянную работу на студии".

Что известно о дуэте Пивоварова и Klavdia Petrivna

Отметим, что живая премьера песни "Барабан" прошла на больших сольных концертах Артема Пивоварова во Дворце Спорта в Киеве 19, 20 и 22 апреля.

Более того: это было первое появление Klavdia Petrivna перед публикой, что стало настоящей неожиданностью для зрителей шоу.

"Благодаря Артему я прониклась чрезвычайной атмосферой больших концертов, невероятных масштабов. Это был максимально крутой опыт, наполнивший меня бешеной энергией и мощно вдохновивший", - говорит певица.

После этого концертная версия дуэтной работы сразу захватила соцсети и попала в тренды за несколько дней до официального релиза.

Реакция украинцев "Барабан"

Всего за считанные часы после релиза клипа тысячи украинцев оставили комментарии под видео. Мы собрали только небольшую часть из них:

Песня еще и выйти не успела, а уже стала хитом. А ваш с Клавдией дуэт стал лучшим этой весной!

Как они вместе зажигают, и одновременно очаровывают. Какая это безудержная энергия!

Полагаю, это один из самых мощных релизов! От голосов к образам! Продумана каждая деталь! Артем, ты открываешься каждый раз по-новому!

Нереально! Не могу перестать пересматривать и переслушивать

Я не знаю, как это выдержать, но это просто шедеврально! Смотришь на одном дыхании, мурашки по коже, это кайф! Идеально просто все!

Каждый раз мурашки по телу! Спасибо за такое творчество! Я была впервые на твоем концерте и поняла, что ты единственный для меня, кто в Украине так горит своим делом, кто действительно любит это делать. Твое творчество, безумная энергия и любовь к Украине, украинской нации, народу - просто невероятно! Ты - человек мотивация! Вместе с тобой - к Победе!

Мурашки по телу очень красиво, так чувственно… Не хватает слов, чтобы описать впечатление от услышанного. Это что-то, что должно услышать весь мир!

Кто такая Klavdia Petrivna

Отметим, что Klavdia Petrivna - популярная певица, прославившаяся благодаря тому, что ее песни стали популярны в ТикТоке и сохраняет анонимность.

Теперь ее треки набирают миллионы прослушиваний на YouTube и стриминговых сервисах.

В начале 2024 года возглавила чарты украинских радиостанций с песней "Знайди мене".

Известно, что Клавдия Петровна - это псевдоним, заимствованный у героини романа "Записки кирпатого Мефістофеля" украинского писателя Владимира Винниченко.

Кто кроется за этим именем - точно не известно. Некоторые даже считают, что это - альтер его артистки Маши Кондратенко.

Но журналисты и музыкальные блоггеры склоняются к мнению, что Klavdia Petrivna - это Соломия Опришко - юная певица из Львовской области, которая учится в музыкальном колледже.

Klavdia Petrivna, возможно, это - Соломия Опришко (фото: tiktok.com)