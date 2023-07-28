Температура 37 у жінок. В яких випадках це нормально

Відомо, що нормальна температура тіла людини становить 36,6. Проте медицині відомі випадки, коли цілком здорова особа нормально почувалася та жила і з температурою 37. Частіше це притаманно жінкам.
Про це розповіла гінеколог-ендокринолог Ольга Риженко на своїй сторінці в Instagram.
Якщо ви жінка, то ваша температура може підвищитися до 37 у разі:
Тому в таких випадках підвищення температури є нормальним для жінки. Якщо воно супроводжується іншими симптомами, тоді варто звертатися до свого гінеколога чи сімейного лікаря залежно від того, що вас турбує.
У випадку з дорослими лікарі приїдуть, якщо крім температури в пацієнта спостерігаються:
Стосовно дітей, то правила дещо м'якші. Якщо в дитини до шести місяців температура вище 37,7 і не збивається тривалий час, то потрібно викликати швидку.
При температурі вище 38 градусів, яка не реагує на препарати, також викликати лікарів. Зазначимо, що відсутність реакції оцінюється протягом доби.
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