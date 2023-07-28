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Температура 37 у жінок. В яких випадках це нормально

Чому в жінки підвищується температура без симптомів (фото: Freeрik)
Автор: Юлія Гаюк

Відомо, що нормальна температура тіла людини становить 36,6. Проте медицині відомі випадки, коли цілком здорова особа нормально почувалася та жила і з температурою 37. Частіше це притаманно жінкам.

Про це розповіла гінеколог-ендокринолог Ольга Риженко на своїй сторінці в Instagram.

В яких випадках підвищена температура допустима

Якщо ви жінка, то ваша температура може підвищитися до 37 у разі:

  • настання другої фази циклу через день-два після овуляції. Це відбувається через активність прогестерону, який діє на центр терморегуляції та підвищує температуру на 0,3-0,8 градуса. 
  • настання першого триместру вагітності, і тут також дія прогестерону
  • прийому комбінованих оральних контрацептивів (КОК). В їхньому складі є гестанени, які за дією нічим не відрізняються від прогестерону

Тому в таких випадках підвищення температури є нормальним для жінки. Якщо воно супроводжується іншими симптомами, тоді варто звертатися до свого гінеколога чи сімейного лікаря залежно від того, що вас турбує.

 

 

Коли потрібно відразу викликати "швидку"

У випадку з дорослими лікарі приїдуть, якщо крім температури в пацієнта спостерігаються:

  • порушення свідомості
  • порушення дихання
  • біль в ділянці серця, порушення серцевого ритму
  • поява неврологічної симптоматики, притаманної гострим порушенням мозкового кровообігу

Стосовно дітей, то правила дещо м'якші. Якщо в дитини до шести місяців температура вище 37,7 і не збивається тривалий час, то потрібно викликати швидку.

При температурі вище 38 градусів, яка не реагує на препарати, також викликати лікарів. Зазначимо, що відсутність реакції оцінюється протягом доби.

Раніше ми розповідали, як дізнатися про вагітність перед затримкою та тестом.

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