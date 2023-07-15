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Як дізнатися про вагітність навіть до затримки менструації: гінеколог поділилася лайфхаком (відео)

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Україна, Субота 15 липня 2023 14:57
Як дізнатися про вагітність навіть до затримки менструації: гінеколог поділилася лайфхаком (відео) На вагітність вкажуть деякі симптоми (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Головною ознакою вагітності є затримка чи відсутність місячних у жінки. Звісно, це може свідчити й про інші зміни в організмі, наприклад, гормональний дисбаланс. Але для того, щоб впевнитися у вагітності, можна скористатися маленькою хитрістю.

Про неї розповіла лікар-гінеколог Оксана Негрич на своїй сторінці в Instagram.

На що звернути увагу

Цією хитрістю є спостереження за своїм станом і самопочуттям, оскільки організм жінки майже миттєво реагує на суттєві зміни.

Найчастішими симптомами на ранніх термінах вагітності є:

  • нудота
  • блювання
  • біль та чутливість у молочних залозах
  • збільшення частоти сечовипускань
  • втома
  • сонливість

Такі зміни в самопочутті ви помітите відразу, тому що вони можуть певним чином впливати на звичний спосіб життя.

Однак не забувайте, що ці симптоми не є специфічними та цілком можуть повідомляти й про інші стани та навіть захворювання чи просто свідчити про початок передменструального синдрому.

Для того, щоб впевнитися у вагітності на 100%, найкраще зробити тест щойно ви щось запідозрили чи відвідати свого гінеколога.

Крім того, можна здати кров на "гормон вагітності" - хоріонічний гонадотропін. Він з'являється у крові з 8-10 дня після зачаття. За тиждень до початку менструації можна здати аналіз на цей гормон і перевірити наявність чи відсутність вагітності.

Раніше ми розповідали, що змінилося в отриманні відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами.

Читайте також, як уникнути появи розтяжок під час вагітності.

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