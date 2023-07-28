Температура 37 у женщин. В каких случаях это нормально

Известно, что обычная температура тела человека составляет 36,6. Однако медицине известны случаи, когда вполне здоровое лицо нормально чувствовало себя и жило и с температурой 37. Чаще это характерно для женщин.
Об этом рассказала гинеколог-эндокринолог Ольга Рыженко на своей странице в Instagram.
Если вы женщина, то ваша температура может повыситься до 37 в случае:
Поэтому в таких случаях повышение температуры нормально для женщины. Если оно сопровождается другими симптомами, тогда следует обращаться к своему гинекологу или семейному врачу в зависимости от того, что вас беспокоит.
В случае со взрослыми врачи приедут, если помимо температуры у пациента наблюдаются:
Что касается детей, то правила несколько мягче. Если у ребенка до шести месяцев температура выше 37,7 и не сбивается длительное время, то нужно вызвать скорую.
При температуре выше 38 градусов, не реагирующей на препараты, также вызвать врачей. Отметим, что отсутствие реакции оценивается в течение суток.
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