Як підготуватись до прийому у гінеколога: 5 обов'язкових процедур

Прийом у гінеколога дуже інтимна справа, якої часто уникають жінки, якщо в цьому немає нагальної потреби. Але відвідування цього лікаря є вкрай необхідним. Емоційно налаштуватись на прийом буде легше, якщо знатимете, як правильно до нього підготуватись.

Як це зробити, розповіла гінеколог Олена Арендар на своїй сторінці в Instagram .

Як підготуватись до прийому у гінеколога

Кожна жінка в будь-якому віці повинна проходити консультацію гінеколога щонайменше один раз в 6-12 місяців, навіть якщо у неї немає скарг на здоров'я, пов'язаних із сечостатевою системою.

У випадку, якщо виникає сильний біль під час менструації чи інтимного зв'язку, або жінку турбує сухість у зоні статевих органів та з'являються інші подібні проблеми, то не варто зволікати із відвідуванням лікаря.

Арендар радить дотримуватись наступних порад перед прийомом у гінеколога:

Якщо це плановий візит, то записуватись варто на період після закінчення менструації - 5-10-й день менструального циклу.

Перед візитом до лікаря не можна зловживати милом, гелем, спринцюватися. Достатньо прийняти душ, щоб не вимивати усю мікрофлору, інакше результати аналізів будуть не достовірні.

зловживати милом, гелем, спринцюватися. Достатньо прийняти душ, щоб не вимивати усю мікрофлору, інакше результати аналізів будуть не достовірні. Статеві контакти виключити за 1-2 дні до планового огляду.

Епіляція інтимної зони не є обовʼязковою .

. Запам'ятайте, коли почалася остання менструація, це перше, що у вас запитає гінеколог.

Візьміть з собою результати аналізів, якщо є за останній рік.

Що потрібно для онлайн-консультацій

Для проходження онлайн-консультацій важливо мати доступ до стабільного інтернету. Також потрібно надати лікарю результати попередніх аналізів, якщо ви їх робили.

Важливо теж вибрати місце, в якому вам не заважатимуть, аби ви могли відверто розповісти гінекологу, що саме вас турбує.