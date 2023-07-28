Температура 37 у жінок. В яких випадках це нормально

Відомо, що нормальна температура тіла людини становить 36,6. Проте медицині відомі випадки, коли цілком здорова особа нормально почувалася та жила і з температурою 37. Частіше це притаманно жінкам.

Про це розповіла гінеколог-ендокринолог Ольга Риженко на своїй сторінці в Instagram.

В яких випадках підвищена температура допустима

Якщо ви жінка, то ваша температура може підвищитися до 37 у разі:

настання другої фази циклу через день-два після овуляції. Це відбувається через активність прогестерону, який діє на центр терморегуляції та підвищує температуру на 0,3-0,8 градуса.

настання першого триместру вагітності, і тут також дія прогестерону

прийому комбінованих оральних контрацептивів (КОК). В їхньому складі є гестанени, які за дією нічим не відрізняються від прогестерону

Тому в таких випадках підвищення температури є нормальним для жінки. Якщо воно супроводжується іншими симптомами, тоді варто звертатися до свого гінеколога чи сімейного лікаря залежно від того, що вас турбує.

Коли потрібно відразу викликати "швидку"

У випадку з дорослими лікарі приїдуть, якщо крім температури в пацієнта спостерігаються:

порушення свідомості

порушення дихання

біль в ділянці серця, порушення серцевого ритму

поява неврологічної симптоматики, притаманної гострим порушенням мозкового кровообігу

Стосовно дітей, то правила дещо м'якші. Якщо в дитини до шести місяців температура вище 37,7 і не збивається тривалий час, то потрібно викликати швидку.

При температурі вище 38 градусів, яка не реагує на препарати, також викликати лікарів. Зазначимо, що відсутність реакції оцінюється протягом доби.