Температура 37 у жінок. В яких випадках це нормально
Відомо, що нормальна температура тіла людини становить 36,6. Проте медицині відомі випадки, коли цілком здорова особа нормально почувалася та жила і з температурою 37. Частіше це притаманно жінкам.
Про це розповіла гінеколог-ендокринолог Ольга Риженко на своїй сторінці в Instagram.
В яких випадках підвищена температура допустима
Якщо ви жінка, то ваша температура може підвищитися до 37 у разі:
- настання другої фази циклу через день-два після овуляції. Це відбувається через активність прогестерону, який діє на центр терморегуляції та підвищує температуру на 0,3-0,8 градуса.
- настання першого триместру вагітності, і тут також дія прогестерону
- прийому комбінованих оральних контрацептивів (КОК). В їхньому складі є гестанени, які за дією нічим не відрізняються від прогестерону
Тому в таких випадках підвищення температури є нормальним для жінки. Якщо воно супроводжується іншими симптомами, тоді варто звертатися до свого гінеколога чи сімейного лікаря залежно від того, що вас турбує.
Коли потрібно відразу викликати "швидку"
У випадку з дорослими лікарі приїдуть, якщо крім температури в пацієнта спостерігаються:
- порушення свідомості
- порушення дихання
- біль в ділянці серця, порушення серцевого ритму
- поява неврологічної симптоматики, притаманної гострим порушенням мозкового кровообігу
Стосовно дітей, то правила дещо м'якші. Якщо в дитини до шести місяців температура вище 37,7 і не збивається тривалий час, то потрібно викликати швидку.
При температурі вище 38 градусів, яка не реагує на препарати, також викликати лікарів. Зазначимо, що відсутність реакції оцінюється протягом доби.
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