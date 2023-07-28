Температура 37 у женщин. В каких случаях это нормально

Известно, что обычная температура тела человека составляет 36,6. Однако медицине известны случаи, когда вполне здоровое лицо нормально чувствовало себя и жило и с температурой 37. Чаще это характерно для женщин.

Об этом рассказала гинеколог-эндокринолог Ольга Рыженко на своей странице в Instagram.

В каких случаях повышенная температура допустима

Если вы женщина, то ваша температура может повыситься до 37 в случае:

наступления второй фазы цикла через день-два после овуляции. Это происходит из-за активности прогестерона, действующего на центр терморегуляции и повышающего температуру на 0,3-0,8 градуса.

наступления первого триместра беременности, и здесь также действие прогестерона

приема комбинированных оральных контрацептивов (КОК). В их составе есть гестанены, которые по действию ничем не отличаются от прогестерона.

Поэтому в таких случаях повышение температуры нормально для женщины. Если оно сопровождается другими симптомами, тогда следует обращаться к своему гинекологу или семейному врачу в зависимости от того, что вас беспокоит.

Когда нужно сразу вызвать "скорую"

В случае со взрослыми врачи приедут, если помимо температуры у пациента наблюдаются:

нарушение сознания

нарушение дыхания

боль в области сердца, нарушение сердечного ритма

появление неврологической симптоматики, присущей острым нарушениям мозгового кровообращения

Что касается детей, то правила несколько мягче. Если у ребенка до шести месяцев температура выше 37,7 и не сбивается длительное время, то нужно вызвать скорую.

При температуре выше 38 градусов, не реагирующей на препараты, также вызвать врачей. Отметим, что отсутствие реакции оценивается в течение суток.