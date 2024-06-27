"Це нічого не означає". Продюсер Полякової став на захист Гайтани, яка раптово перейшла на російську

Продюсер співачки Олі Полякової Михайло Ясинський прокоментував мовний скандал з виконавицею Гайтаною, який відбувся днями.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нове інтерв’ю підприємця Славі Дьоміну.
Нещодавно артистка, яка довгий час вела свої соцмережі українською мовою, написала допис російською, чим дуже здивувала фанів.
Співачка зазнала критики за те, що у публічному просторі продовжує використовувати мову окупанта, тоді як чимало зірок перейшли на українську: "Гайтано, чому все російською?", "неприємно читати все російською", "чому російською?".
Тому Гайтана вирішила пояснити, чому повернулася до російської. За словами співачки, у неї багато родичів, які розмовляють різними мовами.
Також вона додала, що поважає людей за їхні вчинки, а не за мову, яку вони використовують.
Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)
Продюсер несподівано захистив артистку, висловивши їй подяку за те, що вона завжди залишалася справжньою українкою.
"Я хочу сказати дуже велике дякую цій співачці за те, що в ті часи, коли більшість українських артистів були російськомовні, вона співала українською і робила дуже сучасні пісні", - сказав Михайло.
"Це - гордість української поп-музики, це справжня артистка, музикантка. Якщо в неї в той момент виникло бажання написати російською мовою, вона просто написала той текст російською мовою, і це нічого не означає", - додав він.
Підприємець заявив, що Гайтана є справжнім прикладом, оскільки завжди залишалася в контексті своєї країни.
"Вона завжди була саме в українському контексті. Немає кращого прикладу, ніж сама Гайтана. Тому я дуже вдячний за те, що вона робила, робить і ще багато чого зробить. Якщо так відбулося, треба просто зрозуміти, що в цьому не було нічого з того, що їй почали щось писати", - поділився думкою Ясинський.