"Это ничего не значит". Продюсер Поляковой встал на защиту Гайтаны, которая внезапно перешла на русский

Языковой скандал с участием Гайтаны

Недавно артистка, которая долгое время вела свои соцсети на украинском языке, написала пост на русском языке, чем очень удивила фанов.

Певица подверглась критике за то, что в публичном пространстве продолжает использовать язык оккупанта, тогда как многие звезды перешли на украинский: "Гайтана, почему все на русском?", "неприятно читать все на русском", "почему на русском?".

Поэтому Гайтана решила объяснить, почему вернулась к русскому. По словам певицы, у нее много родственников, которые разговаривают на разных языках.

Также она добавила, что уважает людей за их поступки, а не за язык, который они используют.

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Ясинский встал на защиту исполнительницы

Продюсер неожиданно защитил артистку, выразив ей благодарность за то, что она всегда оставалась настоящей украинкой.

"Я хочу сказать очень большое спасибо этой певице за то, что в те времена, когда большинство украинских артистов были русскоязычные, она пела на украинском и делала очень современные песни", - сказал Михаил.

"Это - гордость украинской поп-музыки, это настоящая артистка, музыкант. Если у нее в тот момент возникло желание написать на русском языке, она просто написала тот текст на русском языке, и это ничего не значит", - добавил он.

Предприниматель заявил, что Гайтана является настоящим примером, поскольку всегда оставалась в контексте своей страны.

"Она всегда была именно в украинском контексте. Нет лучшего примера, чем сама Гайтана. Поэтому я очень благодарен за то, что она делала, делает и еще многое сделает. Если так произошло, надо просто понять, что в этом не было ничего из того, что ей начали что-то писать", - поделился мнением Ясинский.