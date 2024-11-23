Це неправда: дерматолог назвала 6 популярних міфів, які шкодять шкірі

Чим більше вмиваєшся, ти чистіша шкіра

За словами лікаря, звичайно шкіру обличчя потрібно очищувати. Однак, потрібно розуміти, що чим частіше ми її очищуємо, ти більше шкірного сала виділиться.

"Сальні залози у нас дуже розумні, коли ми їх вимиваємо та очищаємо, то вони хочуть працювати та виділятися ще більше", - йдеться у повідомленні.

Тому вмиватись потрібно лише зранку та ввечері.

Вранці ми змиваємо з епідермісу продукти метаболізму та зайвий шкірний жир, що утворилися за ніч. Якщо не вмиватися вранці, проблем зі шкірою не уникнути, і це перевірений на практиці факт. Крім того, вмивання вранці сприяє підвищенню стійкості нанесеного макіяжу.

Жирна шкіра не потребує зволоження

Це ще один дуже поширений міф.

Варто знати, коли ми пересушуємо шкіру під час користування тільки активною косметикою та не даємо зволоження, то знову сальні залози починають активніше працювати.

Продукти з SPF потрібні лише влітку

Це помилка, адже засоби з SPF потрібно цілорічно використовувати.

Сонцезахист обов'язковий тим, хто використовує активну косметику, тобто якійсь активні інгредієнти з кислотами і також ті хто має захворювання шкіри.

Натуральна косметика найкраща

Важливо знати, що натуральна косметика не тестується на шкірі, яка має якісь проблеми. Тому не варто вірити у такий міф.

"Якщо ми говоримо про дерматокосметику, то вона клінічно тестується на людях які мають, наприклад, акне", - додала дерматолог.

Прищі треба видавлювати для швидкого загоєння

Багато людей видавлюють прищі вдома, але це поширена помилка, яка може призвести до проблем зі шкірою.

При видавленні прищі можна зробити ще гірше і запалення посилиться виникне фурунка (чиряк).

Відчуття печіння є ознакою, що засіб працює

Легке пощипування від активної косметики може бути. Але печіння є лише ознакою того, що є порушення бар'єра шкіри.

Варто починати комплексно доглядати за шкірою, додайте до стандартних засобів препарати, що надають омолоджуючий ефект, сприяють максимальному захисту шкірного покриву від ультрафіолету, вітру, низької температури, забудьте про шкідливі звички і стежте за своїм раціоном.