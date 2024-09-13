Тімур Мірошниченко розчулив світлинами з дружиною та дітьми: теплі сімейні фото

Відомий телеведучий Тимур Мірошниченко поділився в мережі атмосферними кадрами зі своєю дружиною Інною та всіма дітьми: 8-річною Ангеліною та 3-річним Марселем, яких пара "народила серцем", а також з рідними - 6-річною Мією та 4-річним Марком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram знаменитості.

"Найкраще, що сталося в моєму житті, - ці люди на фото. Моя натхнення. Моя мотивація. Мої відповіді на всі питання і те, що знімає будь-яку втому після знімального дня або складного відрядження. Не знаю, чи можна бути щасливішим, ніж у момент, коли я відчиняю двері і мене зносить ця хвиля кохання під крики: "Тато вдома!" - зазначив у публікації Мірошниченко.

Велика родина (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

На милих сімейних кадрах показано, як сім'я відпочиває у яблуневому саду. При цьому дітей не змушують спеціально позувати для фото: вони лежать або сидять на траві, граються на ліжку, обіймають батьків і просто роблять те, що їм хочеться.

Мірошниченки (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Атмосферні знімки для сім'ї зробила фотограф Олена Пономарьова - сімейний фотограф українських знаменитостей та політиків.

Мія Мірошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Як відреагували користувачі мережі

Фоловери зіркової пари відразу почали коментувати публікацію, подякувавши Тімуру та Інні за те, що вони подарували сім'ю двом дітям під час війни:

"Іноді не віриться, що такі люди можуть існувати. Хай благословить вас Бог! Як добре, що ви є! І що українці".

"Ви неймовірні. Завжди так тепло стає на душі, коли дивлюся на ваші фотографії. Усього вам найкращого".

"Ваш потенціал добра - це щось неймовірне".

"Я не знаю, чи існують у нашій багатогранній мові епітети, щоб охарактеризувати ними вас. Просто надлюди".

"Чудова родина. Картина домальована".

"Які ви всі класні, незважаючи на всі труднощі нашого сьогодення, ви даєте дітям усю необхідну любов сім'ї. Щастя та здоров'я вам безмежного".

"Кращі батьки, як приклад для інших. Сімейні цінності передаєте діткам. Вони ростуть у коханні, взаєморозумінні один з одним, теплоті, як вільні янголята. Бережіть свою сім'ю всупереч усьому".

Тимур із дітьми (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Що відомо про прийомних дітей Мірошниченка

У липні 2023 року подружжя забрало 2-річного Марселя з дитбудинку в Житомирі.

Незважаючи на те, що у хлопчика безліч діагнозів, прийомні батьки не здаються і радіють кожній новій навичці свого сина.

У листопаді хлопчику зробили серйозну операцію. На сьогоднішній день він не лише почав говорити нові слова, а й щасливо посміхається та дуже любить своїх батьків.

Марсель із сестричками та мамою (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

У жовтні минулого року Інна Мірошниченко заявила, що вона усиновлюватиме другу дитину. Для цього їй потрібно було повторно пройти спеціальні курси, щоб стати кандидатом.

У квітні 2024 року адвокат розповідала, що вже офіційно ним стала. Головна складність полягала в тому, що дитину, яка могла б стати частиною їхньої родини, важко було відшукати. Сім'я отримала від експертів рекомендацію, де чітко йдеться про те, що це має бути дівчинка у віці 8-10 років і без соціальної історії.

Ангеліна (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

З 8-річною Ангелиною пара вперше познайомилася через ZOOM, адже вона на той момент жила у Польщі. Туди після початку повномасштабного вторгнення РФ евакуювали заклад, де вона перебувала.

У червні стало відомо, що родина удочерила дівчинку та привезла її в Україну.

Щаслива родина (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)