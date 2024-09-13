Тімур Мірошниченко розчулив світлинами з дружиною та дітьми: теплі сімейні фото
Відомий телеведучий Тимур Мірошниченко поділився в мережі атмосферними кадрами зі своєю дружиною Інною та всіма дітьми: 8-річною Ангеліною та 3-річним Марселем, яких пара "народила серцем", а також з рідними - 6-річною Мією та 4-річним Марком.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram знаменитості.
"Найкраще, що сталося в моєму житті, - ці люди на фото. Моя натхнення. Моя мотивація. Мої відповіді на всі питання і те, що знімає будь-яку втому після знімального дня або складного відрядження. Не знаю, чи можна бути щасливішим, ніж у момент, коли я відчиняю двері і мене зносить ця хвиля кохання під крики: "Тато вдома!" - зазначив у публікації Мірошниченко.
Велика родина (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
На милих сімейних кадрах показано, як сім'я відпочиває у яблуневому саду. При цьому дітей не змушують спеціально позувати для фото: вони лежать або сидять на траві, граються на ліжку, обіймають батьків і просто роблять те, що їм хочеться.
Мірошниченки (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Атмосферні знімки для сім'ї зробила фотограф Олена Пономарьова - сімейний фотограф українських знаменитостей та політиків.
Мія Мірошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Як відреагували користувачі мережі
Фоловери зіркової пари відразу почали коментувати публікацію, подякувавши Тімуру та Інні за те, що вони подарували сім'ю двом дітям під час війни:
- "Іноді не віриться, що такі люди можуть існувати. Хай благословить вас Бог! Як добре, що ви є! І що українці".
- "Ви неймовірні. Завжди так тепло стає на душі, коли дивлюся на ваші фотографії. Усього вам найкращого".
- "Ваш потенціал добра - це щось неймовірне".
- "Я не знаю, чи існують у нашій багатогранній мові епітети, щоб охарактеризувати ними вас. Просто надлюди".
- "Чудова родина. Картина домальована".
- "Які ви всі класні, незважаючи на всі труднощі нашого сьогодення, ви даєте дітям усю необхідну любов сім'ї. Щастя та здоров'я вам безмежного".
- "Кращі батьки, як приклад для інших. Сімейні цінності передаєте діткам. Вони ростуть у коханні, взаєморозумінні один з одним, теплоті, як вільні янголята. Бережіть свою сім'ю всупереч усьому".
Тимур із дітьми (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Що відомо про прийомних дітей Мірошниченка
У липні 2023 року подружжя забрало 2-річного Марселя з дитбудинку в Житомирі.
Незважаючи на те, що у хлопчика безліч діагнозів, прийомні батьки не здаються і радіють кожній новій навичці свого сина.
У листопаді хлопчику зробили серйозну операцію. На сьогоднішній день він не лише почав говорити нові слова, а й щасливо посміхається та дуже любить своїх батьків.
Марсель із сестричками та мамою (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
У жовтні минулого року Інна Мірошниченко заявила, що вона усиновлюватиме другу дитину. Для цього їй потрібно було повторно пройти спеціальні курси, щоб стати кандидатом.
У квітні 2024 року адвокат розповідала, що вже офіційно ним стала. Головна складність полягала в тому, що дитину, яка могла б стати частиною їхньої родини, важко було відшукати. Сім'я отримала від експертів рекомендацію, де чітко йдеться про те, що це має бути дівчинка у віці 8-10 років і без соціальної історії.
Ангеліна (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
З 8-річною Ангелиною пара вперше познайомилася через ZOOM, адже вона на той момент жила у Польщі. Туди після початку повномасштабного вторгнення РФ евакуювали заклад, де вона перебувала.
У червні стало відомо, що родина удочерила дівчинку та привезла її в Україну.
Щаслива родина (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)