Це небезпечно: українцям розповіли, що становить загрозу для дітей

З настанням тепла усі активно почали провітрювати свої квартири. Однак, якщо у вас є маленька дитина, то потрібно робити це максимально обережно.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -сторінку "Патрульної поліції Волинської області".

Чим це небезпечно для дитини

Відчинені вікна - це небезпека для дитини. Все тому, що вони завжди привертають увагу дітей, адже так вони вивчають навколишнє середовище та пізнають світ.

Батькам назвали важливі правила, яких потрібно дотримуватись:

не грайтесь з дитиною на підвіконні, не дозволяйте сидіти на ньому

встановіть засоби дитячого захисту, що блокують відчинення вікон

не ставте біля вікон меблі, щоб дитина не змогла вилізти на підвіконня

москітні сітки не витримують ваги дитини

провітрюйте приміщення кватирками, пластикові вікна відкривайте у вертикальній площині

пояснюйте дітям небезпеку відчинених вікон

виходячи з кімнати, навіть на кілька хвилин - зачиняйте вікна

"Бережіть найдорожче та пам‘ятайте, що відчинене вікно - це завжди небезпека для дитини", - закликали патрульні.

Що ще становить небезпеку для дитини вдома

Кухня

Ця кімната становить найбільшу небезпеку для дитини, тому що саме там є газова плита, водонагрівальна техніка, електричні чайники, ліки, а також засоби для миття посуду.

Газовий вентиль на трубі необхідно перекрити, якщо дитина активно пізнає світ. Посуд, що легко б’ється, необхідно ізолювати від дитини.

Не залишайте без нагляду на газовій плиті каструлі й чайники з гарячою водою, тому що перекинувши їх, дитина може одержати опіки.

Ліки й медичні препарати та засоби для миття також повинні бути недоступні для дітей місці.

Ванна кімната

Там знаходять миючі засоби, засоби гігієни та бритви.

Дитина повинна засвоїти, що деякими предметами можуть користуватися тільки дорослі.

Подбайте, щоб розетки були закриті кришками.

Також не дозволяйте дитині гратися пральною машиною, особливо ховатися всередині неї. Перевіряйте машину перед умиканням.