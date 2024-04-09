Это опасно: украинцам рассказали, что представляет угрозу для детей

С наступлением тепла все активно начали проветривать свои квартиры. Однако если у вас есть маленький ребенок, то нужно делать это максимально осторожно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -страницу "Патрульной полиции Волынской области".

Чем это опасно для ребенка

Открытые окна - это опасность для ребенка. Все потому, что они всегда привлекают детей, ведь так они изучают окружающую среду и познают мир.

Родителям назвали важные правила, которые нужно соблюдать:

не играйте с ребенком на подоконнике, не позволяйте сидеть на нем

установите средства детской защиты, блокирующие открывание окон

не ставьте у окон мебель, чтобы ребенок не смог вылезти на подоконник

москитные сетки не выдерживают вес ребенка

проветривайте помещение форточками, пластиковые окна открывайте в вертикальной плоскости.

объясняйте детям опасность открытых окон

выходя из комнаты, даже на несколько минут - закрывайте окна

"Берегите дороже всего и помните, что открытое окно - это всегда опасность для ребенка", - призвали патрульные.

Что еще представляет опасность для ребенка дома

Кухня

Эта комната представляет наибольшую опасность для ребенка, потому что именно там есть газовая плита, водонагревательная техника, электрические чайники, лекарства, а также средства для мытья посуды.

Газовый вентиль на трубе необходимо перекрыть, если ребенок активно познает мир. Легко бьющеюся посуду необходимо изолировать от ребенка.

Не оставляйте без присмотра на газовой плите кастрюли и чайники с горячей водой, потому что опрокинув их, ребенок может получить ожоги.

Лекарства и медицинские препараты и моющие средства также должны быть недоступны для детей месте.

Ванная комната

Там находятся моющие средства, средства гигиены и бритвы.

Ребенок должен усвоить, что некоторыми предметами могут пользоваться только взрослые.

Позаботьтесь, чтобы розетки были закрыты крышками.

Также не позволяйте ребенку играть стиральной машиной, особенно прятаться внутри нее. Проверяйте машинку перед включением.