Це не найголовніше для дитини. Педіатр розвіяла популярні міфи про харчування дітей

Їсти - це інстинкт

Для людей і дітей, у тому числі, це далеко не так. Ми зголодніємо тоді, коли про це дасть сигнал шлунок і мозок, на відміну від тварин, для яких голод справді стає інстинктом.

У дітей харчування є інстинктом лише на першому місяці життя, згодом прийом їжі стає лише засвоєною поведінковою активністю.

Не можна гратися з їжею

Таке твердження зародилося в СРСР, коли їжу вважали чимось "священним". Однак педіатр переконує, що такі ігри допомагають дитині краще пізнавати світ, відкривати те, що їй подобається, та вчитися їсти.

Граючись, дитина розуміє, що потрапить їй до рота. У майбутньому це матиме позитивний вплив на загальні стосунки з їжею.

Дитина поїсть, коли сама зголодніє

Для 94% дітей це правило так і працює, але для інших 6% - ні. Якщо в дитини були проблеми з вигодовуванням, і їжа була для неї неприємна чи несмачна, то навіть найсильніший голод не змусить малечу поїсти.

Батькам варто стежити за тим, щоб їхня дитина їла достатню кількість разів на день, але без фанатизму.

Діти повинні їсти тричі на день

Звучить дещо суперечливо до попереднього розвінчання, але триразове харчування не зможе задовольнити добову норму калорій дітей.

Якщо вони будуть їсти дорослі порції, тоді так, трьох трапез буде достатньо. Але дитячий шлунок в рази менший, тож йому потрібно п'ять-шість прийомів їжі на день. І вони будуть становити стільки, скільки зможе з'їсти дитина.

Якщо дитина не їсть, у неї відхилення

65-95% дітей мають труднощі з поєднанням поведінкових та органічних проблем. Дитина може відмовлятися від їжі через пережитий негативний досвід, травму тощо.

Відповідно у випадках відмови від їжі потрібно шукати емоційну чи ментальну причину, а потім фізичну, щоб не лікувати те, чого насправді немає.

Діти повинні вміти поводитися за столом

Не потрібно відразу вчити дітей манерам. Для початку їм хочеться дослідити світ, що лежить на тарілці, яке воно на дотик і смак тощо. Для дітей це вже велика наука. Після неї можна переходити до правил поведінки.