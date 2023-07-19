Это не самое главное для ребенка. Педиатр развеяла популярные мифы о питании детей

Есть - это инстинкт

Для людей и детей, в том числе это далеко не так. Мы проголодаемся тогда, когда об этом даст сигнал желудок и мозг, в отличие от животных, для которых голод действительно становится инстинктом.

У детей питание является инстинктом только на первом месяце жизни, впоследствии прием пищи становится лишь усвоенной поведенческой активностью.

Нельзя играть с едой

Такое утверждение зародилось в СССР, когда еду считали чем-то "священным". Однако педиатр убеждает, что такие игры помогают ребенку лучше познавать мир, открывать то, что ему нравится, и учиться есть.

Играя, ребенок понимает, что попадет ему в рот. В будущем это окажет положительное влияние на общие отношения с едой.

Ребенок поест, когда сам проголодается

Для 94% детей это правило так и работает, но для остальных 6% - нет. Если у ребенка были проблемы с вскармливанием, и пища была для него неприятная или невкусная, то даже самый сильный голод не заставит малыша поесть.

Родителям нужно следить за тем, чтобы их ребенок ел достаточное количество раз в день, но без фанатизма.

Дети должны есть три раза в день

Звучит несколько противоречиво предыдущему развенчиванию, но трехразовое питание не сможет удовлетворить суточную норму калорий детей.

Если они будут есть взрослые порции, тогда да, трех трапез будет достаточно. Но детский желудок в разы меньше, так что ему нужно пять-шесть приемов пищи в день. И они составят столько, сколько сможет съесть ребенок.

Если ребенок не ест, у него отклонение

65-95% детей испытывают трудности с сочетанием поведенческих и органических проблем. Ребенок может отказываться от еды из-за пережитого негативного опыта, травмы и т. д.

Соответственно, в случаях отказа от еды нужно искать эмоциональную или ментальную причину, а затем физическую, чтобы не лечить то, чего на самом деле нет.

Дети должны уметь вести себя за столом

Не нужно сразу учить детей манерам. Для начала им хочется исследовать мир, то, что лежит на тарелке, какое оно на ощупь и вкус. Для детей это уже большая наука. После нее можно переходить к правилам поведения.