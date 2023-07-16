Як вберегти дітей від хвороб влітку: педіатр назвала 10 найнебезпечніших загроз

Насправді деякі віруси частіше підхоплюються влітку – час, який діти найбільше проводять на вулиці. Профілактика та моніторинг захворювань зараз так само важливі, як і протягом навчального року.

Літні розваги на природі, купання та засмага, відвідування літніх таборів та канікули в школі роблять цю пору року найулюбленішою для багатьох дітей. Але трапляється, що і в цей період малеча прокидається з головним болем, нежитю та високою температурою.

Педіатр DOC.ua , лікар першої категорії Світлана Верхотурова зазначає, що хоча цей грипоподібний сценарій зазвичай пов’язаний із зимовими місяцями, захворювання трапляються в усі пори року. Вона також назвала 10 найнебезпечніших хвороб для дітей влітку.

Грип

Хоча віруси грипу більш поширені в холодну погоду, вони все одно можуть виникати й влітку. Зміни погоди, як-от раптові зливи чи перепади температур зі спекотної надворі на прохолодну в приміщенні й навпаки, можуть зробити дитину сприйнятливою до респіраторних захворювань, кашлю та застуди. Інші симптоми грипу включають лихоманку, болі в м'язах і головний біль.

Постільний режим, противірусні препарати та достатнє споживання рідини ефективні для полегшення симптомів грипу.

Сонячний удар

Цей стан виникає, коли дитина проводить занадто багато часу на сонці, що призводить до (гіпертермії) небезпечно високої температури тіла. Прискорене серцебиття, дезорієнтація, нудота, сухий набряк язика, тепла гаряча шкіра – все це симптоми сонячного удару. У важких випадках він призводить до втрати свідомості.

Сонячний удар є дуже небезпечним станом, який вимагає звернення до лікарні. Слідкуйте за перебуванням своїх дітей у тіні протягом дня (надавайте перевагу прогулянкам на свіжому повітрі вранці/ввечері та уникайте сонця з 10:00 до 16:00). Переконайтеся, що діти п'ють багато рідини. Виходячи на вулицю, завжди майте при собі пляшку води.

Зовнішній отит

Ця інфекція зовнішнього слухового проходу, широко відома як "вухо плавця" проявляється свербінням, болем і виділеннями з вуха. Зазвичай спостерігається після купання в озерах, ставках, громадських басейнах, де вода не дезінфікована. При попаданні в вухо, може спричинити ріст бактерій і викликати вушні інфекції.

Краще уникати купання в таких водоймах. Під час відвідування басейну використовувати беруші для плавання. Для лікування найчастіше призначаються вушні краплі з антибіотиком – обовʼязково після консультації лікаря.

Кишкові хвороби та харчове отруєння

Ніщо так не викликає отруєння, як сімейний пікнік чи барбекю. Хоча ці види відпочинку є невіддільною частиною літніх розваг, вони також можуть бути факторами ризику для дитячого здоров’я.

Бактерії люблять тепле, вологе середовище, і ніщо не забезпечує цього більше, ніж зустрічі на відкритому повітрі з їжею. Необроблена їжа або недосмажене м’ясо, неправильне зберігання харчових продуктів або їжа, що продається на вулиці, може бути заражена хвороботворними організмами. Симптоми включають біль у шлунку, підвищення температури, нудоту, діарею або блювоту.

Цього можна уникнути, ретельно миючи руки, а також дотримуючись правил приготування та зберігання їжі. Уникайте продуктів, які легко псуються, перебувають під сонячними променями або зберігаються без холодильника, давайте дитині їжу, в якій ви впевнені, що вона свіжа.

Ми також рекомендуємо вам не їсти те, що продається вулиці, особливо у придорожніх або пляжних продавців, які не завжди мають умови для безпечного зберігання їжі.

Ентеровіруси - це поширена група вірусів, які викликають ряд інфекційних захворювань. Ентеровірус часто називають "літнім грипом", він може викликати симптоми, схожі на застуду, такі як лихоманка, кашель, нежить і нудота.

Ротавірус - це кишковий вірус, поширений у літні місяці, коли діти часто контактують одне з одним на подвір'ї, їдять немитими руками або просто сунуть брудні руки до рота. Він дуже заразний і є найпоширенішою причиною діареї у дітей у всьому світі. Симптоми включають сильну діарею, блювоту, лихоманку, біль у животі та зневоднення.

Немає спеціального лікування цих вірусів, але ви можете зменшити симптоми, даючи дитині пити багато рідини та приймати препарати, призначені лікарем.

Хвороби, що передаються комахами

У літні місяці комахи прокидаються і діють на повну силу. Такі комахи, як комарі та кліщі, переносять різні потенційні захворювання, такі як хвороба Лайма та вірус Західного Нілу або східний енцефаліт.

Симптоми можуть включати лихоманку, головний біль, втому та висип. Якщо ваша дитина любить гуляти на свіжому повітрі, особливо в лісистій місцевості, важливо забезпечити її необхідним репелентом або одягнути в закритий одяг, якщо не дуже спекотно.

Обов'язково проводьте фізичний огляд вашої дитини перед ванною або сном, щоб перевірити на кліщів або інших небажаних шкідників, які можуть залишитися на шкірі дитини.

При виявленні кліща, необхідно швидко й обережно видалити його, обробити рану та принести комаху в лікарню на аналіз, а також показати рану лікарю.

Захворювання шкіри

Сонячний опік – це поширене захворювання шкіри, яке виникає, коли дитина перебуває під прямим сонячним промінням. Сильна спека може спричинити опіки першого ступеня з почервонінням шкіри та лущенням, або опіки другого ступеня з пухирями.

Сонцезахисний крем із SPF не менше 30 є найкращим профілактичним засобом проти впливу шкідливих ультрафіолетових променів, тоді як прохолодні ванни та зволожувальні засоби можуть полегшити біль або дискомфорт від сонячних опіків. У важких випадках для лікування шкірних пухирів може знадобитися медичне обстеження.

Тепловий висип – це червоний або рожевий висип, який зазвичай з'являється на ділянках тіла, що вкриті одягом, зазвичай на голові, шиї та плечах. Це відбувається, коли потові протоки закупорюються та набрякають, що призводить до свербіння та дискомфорту.

Теплові висипання зазвичай викликані носінням важкого одягу під час спеки. Одягайте своїх дітей у легкий одяг, щоб зменшити ризик спеки. Тепловий висип зазвичай зникає через день або два і не потребує медичної допомоги.

Екзема - це рецидивуючий стан шкіри, який викликає свербіж по всьому тілу. Алергія є поширеною причиною екземи, яка може загостритися влітку. З іншого боку, вплив хлору з басейну та сонця може висушити шкіру та викликати подразнення. Підвищене потовиділення також може загострити екзему.

Якщо ваша дитина страждає на екзему, намагайтеся витирати її шкіру під час спеки, щоб зменшити утворення поту. Щодня наносьте на шкіру дитини гіпоалергенний сонцезахисний крем і добре зволожувальний крем. Одягайте їх у легкий, повітряний одяг, щоб дати шкірі дихати та зменшити подразнення.

Кон'юнктивіт

При кон’юнктивіті запалюються зовнішня оболонка навколо очного яблука та внутрішня оболонка повіки. Це може статися через вірусну або бактеріальну інфекцію, яка процвітає протягом сезону, алергічну реакцію або травму. Кон’юнктива або біла частина очей може почервоніти з помітним свербінням і виділеннями навколо очей.

Найкращий і найпростіший спосіб уникнути запалення очей — це уникнення купання в брудних водоймах, а також часте й ретельне миття рук. Таким чином, бактерії чи будь-які інші сторонні речовини, не потраплять в очі.

Астма

Тепло та вологість можуть спровокувати такі симптоми астми, як кашель і задишка, оскільки відсутність руху повітря може затримувати забруднювальні речовини, пил і цвіль, у дихальних шляхах.

Прохолода в літню спеку має вирішальне значення для запобігання нападам астми. Перебування в чистих, прохолодних і добре провітрюваних місцях має допомогти хворим на астму побороти спеку. Ліки, призначені дитині лікарем, також повинні бути поруч, на випадок раптового нападу.

Алергічний риніт або сінна лихоманка - це алергічна реакція на пилок, шерсть домашніх тварин, цвіль і комах. Симптоми включають чхання, закладеність носа та подразнення носа, горла, рота та очей. Поширений у весняно-літні місяці

Уникайте алергенів, за потреби вживайте протиалергійні препарати для полегшення симптомів.

Сказ

Літні заходи на свіжому повітрі можуть збільшити ймовірність зустрічей із хворими на сказ тваринами, як-от котами, собаками та кажанами, оскільки вони йдуть у місця, де можуть знайти їжу чи воду. Коли в пошкоджену шкіру потрапляє слина інфікованої тварини під час укусу, людина може підхопити вірус сказу.

Профілактичні заходи проти сказу включають вакцинацію домашніх тварин і уникнення контактів із вуличними тваринами. Якщо дитину покусала тварина, хвора на сказ, необхідно негайно звернутися до лікаря, щоб обробити рану та зробити щеплення проти сказу.

Дотримуйтеся цих порад, щоб уникнути поширених літніх хвороб і забезпечити собі та своїм дітям повноцінне літо. Якщо ви помітили будь-які ознаки перерахованих вище хвороб у дітей, негайно зверніться до лікаря.