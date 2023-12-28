Це набагато дешевше: чим можна замінити червону рибу на сніданок

Яку рибу обрати для сніданку

За словами експерта, оселедець - нічим не гірший за червону рибу.

Вміст жиру в сьомзі - 20,5 г на 100 г, а в оселедці - 20,6 г на 100 г. А калорійність 257 ккал/100 г та 253 ккал/100 г відповідно.

Тому фактично це рівноцінна риба по вмісту корисних жирів. До того ж оселедець набагато дешевший.

Дієтолог зазначила, що сніданок обов'язково повинен бути білково-жирним, тому жировий компонент можна орати будь-який.

Оселедець багатий корисним риб'ячим жиром, який знижує рівень холестерину в крові. Також оселедцевий жир знижує ризик виникнення діабету другого типу. Антиоксиданти в складі оселедця корисні для імунітету.

Жирні кислоти омега-3, які містяться в червоній рибі, знижують ризик атеросклерозу, знижують рівень холестерину, роблять шкіру і волосся еластичними і сяючими, а також допомагають боротися із запаленнями і зміцнюють імунітет.

"У вигляді експерименту раджу скуштувати оселедець на сніданок. Ви заслуговуєте на те, щоб отримувати найкорисніше, тому почніть зміни у своєму житті вже зараз", - йдеться у повідомленні.

Кому не можна їсти оселедець та червону рибу

Солоний оселедець шкідливий для гіпертоніків, оскільки сіль сприяє підвищенню тиску. Не рекомендується його вживання також при захворюваннях нирок і хвороб сечового міхура.

Червону рибу потрібно акуратно вводити в раціон у разі наявності харчової непереносимості, проблем з печінкою і жовчним міхуром.

Також важливо правильно вибирати червону рибу, яка не буде шкодити організму.