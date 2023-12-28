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Это гораздо дешевле: чем можно заменить красную рыбу на завтрак

Чем заменить красную рыбу на завтрак (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто все едят на завтрак бутерброды из красной рыбы. Однако, как оказалось, такую рыбу можно отлично заменить селедкой. Следует знать, о влиянии таких продуктов на организм.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram диетолога и нутрициолога Тамилы Максюх.

Какую рыбу выбрать для завтрака

По словам эксперта, сельдь - ничем не хуже красной рыбы.

Содержание жира в семге - 20,5 г. на 100 г, а в сельди - 20,6 г. на 100 г.  А калорийность 257 ккал/100 г и 253 ккал/100 г соответственно.

Поэтому практически это равноценная рыба по содержанию нужных жиров. К тому же сельдь намного дешевле.

Диетолог отметила, что завтрак обязательно должен быть белково-жирным, поэтому жировой компонент можно пахать любой.

Сельдь богата полезным рыбьим жиром, который снижает уровень холестерина в крови. Также селедочный жир снижает риск возникновения диабета второго типа. Антиоксиданты в составе сельди полезны для иммунитета.

Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в красной рыбе, снижают риск атеросклероза, снижают уровень холестерина, делают кожу и волосы эластичными и сияющими, а также помогают бороться с воспалениями и укрепляют иммунитет.

"В виде эксперимента советую попробовать селедку на завтрак. Вы заслуживаете того, чтобы получать самое полезное, поэтому начните изменения в своей жизни уже сейчас", - говорится в сообщении.

Кому нельзя есть селедку и красную рыбу

Соленая сельдь вредна для гипертоников, поскольку соль способствует повышению давления. Не рекомендуется употребление также при заболеваниях почек и болезнях мочевого пузыря.

Красную рыбу нужно аккуратно вводить в рацион при наличии пищевой непереносимости, проблем с печенью и желчным пузырем.

Также важно правильно выбирать красную рыбу, которая не будет вредить организму.

Раньше мы сообщали, как быстро засолить красную рыбу.

Также мы писали, как в магазине купить селедку с икрой.

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