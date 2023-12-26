Як засолити червону рибу: справжня смакота за декілька годин
Червона риба - головний інгредієнт святкових канапок. Але засолений лосось коштує набагато дорожче, аніж сирий. Тому дешевше купувати рибу й солити її вдома. Це дуже швидко і просто.
Як смачно засолити червону рибу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Євгена Клопотенка.
Рецепт солоної риби
До червоної риби відносяться такі види, як лосось, форель, сьомга, кета, горбуша, скумбрія, тунець.
Для приготування вам знадобляться такі продукти:
- 1 кг червоної риби
- 2 ст. л. солі
- 1 ст. л. цукру
- 1 ч. л. чорного перцю
- пучок кропу (приблизно 10 гілочок).
Почнемо приготування. Спочатку змішайте сіль та цукор, додайте перець. Краще зробити мелений перець самостійно, або млинком, або просто покладіть декілька горошин у чистий рушник та відбийте їх молотком.
Потім підготуйте рибу. Промийте філе та обсушіть його серветками або паперовими рушниками. Після цього натріть рибу сумішшю з перцю, цукру та солі. Зелень потрібно промити, висушити та мілко нарізати. Посипте рибу подрібненим кропом та перекладіть її у ємність, яка щільно закривається.
На цьому все. Тепер вам залишається покласти рибу у холодильник. Почекайте 4 години і можете куштувати перші шматочки. Смак вам точно сподобається.
У чому користь червоної риби
Червона риба є одним з найкорисніших продуктів. Її називають джерелом білка, вітамінів, мінералів і жирних кислот омега-3.
Жирні кислоти омега-3 мають широкий спектр корисних властивостей. Вони допомагають:
- знизити ризик серцево-судинних захворювань, таких як атеросклероз, інфаркт міокарда та інсульт
- знизити рівень холестерину
- зменшити запалення
- покращити роботу мозку.
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