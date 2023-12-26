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Як засолити червону рибу: справжня смакота за декілька годин

Вівторок 26 грудня 2023 09:01
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Як засолити червону рибу: справжня смакота за декілька годин Як солити рибу вдома (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Червона риба - головний інгредієнт святкових канапок. Але засолений лосось коштує набагато дорожче, аніж сирий. Тому дешевше купувати рибу й солити її вдома. Це дуже швидко і просто.

Як смачно засолити червону рибу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Євгена Клопотенка.

Рецепт солоної риби

До червоної риби відносяться такі види, як лосось, форель, сьомга, кета, горбуша, скумбрія, тунець.

Для приготування вам знадобляться такі продукти:

  • 1 кг червоної риби
  • 2 ст. л. солі
  • 1 ст. л. цукру
  • 1 ч. л. чорного перцю
  • пучок кропу (приблизно 10 гілочок).

Почнемо приготування. Спочатку змішайте сіль та цукор, додайте перець. Краще зробити мелений перець самостійно, або млинком, або просто покладіть декілька горошин у чистий рушник та відбийте їх молотком.

Потім підготуйте рибу. Промийте філе та обсушіть його серветками або паперовими рушниками. Після цього натріть рибу сумішшю з перцю, цукру та солі. Зелень потрібно промити, висушити та мілко нарізати. Посипте рибу подрібненим кропом та перекладіть її у ємність, яка щільно закривається.

На цьому все. Тепер вам залишається покласти рибу у холодильник. Почекайте 4 години і можете куштувати перші шматочки. Смак вам точно сподобається.

У чому користь червоної риби

Червона риба є одним з найкорисніших продуктів. Її називають джерелом білка, вітамінів, мінералів і жирних кислот омега-3.

Жирні кислоти омега-3 мають широкий спектр корисних властивостей. Вони допомагають:

  • знизити ризик серцево-судинних захворювань, таких як атеросклероз, інфаркт міокарда та інсульт
  • знизити рівень холестерину
  • зменшити запалення
  • покращити роботу мозку.

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