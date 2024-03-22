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Про це мало хто знає. Ось чому скарбнички для грошей роблять у вигляді свинки

П'ятниця 22 березня 2024 14:31
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Про це мало хто знає. Ось чому скарбнички для грошей роблять у вигляді свинки Чому скарбники роблять у формі свинки (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Олександр Алфьоров

Протягом багатьох століть традиційна форма для скарбнички - свинка. Насправді так склалося невипадково й історики навіть мають логічне пояснення цьому.

Про те, чому скарбнички виготовляють у вигляді свинки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію історика Олександра Алфьорова у You Tube.

Під час підготовки публікації також використали матеріали з Вікіпедії.

Чому скарбнички для грошей традиційно виготовляють у вигляді свині

"Люди завжди накопичували гроші, якщо це робили вдома - то використовували для цього скарбничку, коли ж закопували - то брали глиняний посуд. Бували скарбнички і у вигляді глечика з прорізним отвором, куди кидали монети", - розповідає історик.

Традиція робити скарбнички у вигляді свині походить із давньої Англії. Річ у тім, що червона глина, з якої робили скарбнички, називалась словом, що за звучанням дуже нагадує "pig" - у перекладі з англійської означає "свиня".

"Потім це слово перестали вживати, але оскільки воно було дуже схоже на "pig", то скарбнички почали робити саме у вигляді свині", - каже Алфьоров.

Цікаві факти про скарбнички

Одна з найдавніших скарбничок датується II сторіччям до н. е. Її знайшли на території сучасної Туреччини під час розкопок житлового будинку. Вона була зроблена у вигляді грецького храму скарбів і вона мала проріз для монет у фронтоні храму.

У часи Середньовіччя скарбнички виготовляли із заліза, глини, дерева, кераміки. Вже тоді часто зустрічались вироби у вигляді свині. Ця тварина вважалася оберегом удачі та символом родючості, корисності та ощадливості.

У Німеччині досі свиня-скарбничка є символом добробуту. Саме цей образ у сучасності часто використовують у рекламі банків, ощадних програм тощо.

Про це мало хто знає. Ось чому скарбнички для грошей роблять у вигляді свинкиТеракотова свинка-скарбничка, Маджапагіт, ХІV-XV ст. (фото: Вікіпедія)

Раніше ми писали про те, коли і як на території України з'явились перші коти.

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