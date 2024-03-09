Ви будете здивовані. Історик розповів, коли на території України зв'явились перші коти

Коти є улюбленими домашніми тваринами багатьох українців. Та чи задумувались ви коли-небудь про те, звідки вони взялись на наших територіях і коли це сталося?

Під час підготовки матеріалу використали також джерела: Вікіпедія і Музей історії десятинної церкви.

Про перші "сліди" котів на території України, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію історика Олександра Алфьорова у You Tube.

Коли і як на території України з'явились перші коти

"Кота було одомашнено приблизно 10 тисяч років тому, проте в той цей час коти не жили на території нашої держави. Коти до нас приходили трьома окремими групами, які не були пов'язані одне з одним", - розповідає історик.

Вперше коти з'явились на наших територіях 6 000 років тому у трипільських поселеннях, оскільки дослідники знайшли їхні кістки. Розкопки свідчать, що коти тоді охороняли зерно від мишей.

"Потім ми бачимо котів на території грецьких міст-колоній, а це дві тисячі років тому. Там люди торгували зерном і тому також його охороняли", - каже Алфьоров.

"Коти прийшли в Україну та осіли назавжди в Х-ХІ століттях. Київ був тоді центром світової торгівлі зерном, тож коти охороняли збіжжя від гризунів. Коти також мали гарну шкірку, з якої робили шубки", - додає історик.

У Києві відомо декілька знахідок котів - у рові Старокиївського городища, на житлових садибах Верхнього міста та Подолу. Серед інших добре відома знахідка 1938 року на садибі Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Під час одних розкопок вчені виявили залишки землянки, яка ймовірно постраждала під час татаро-монгольського погрому Києва взимку 1240 року. На підлозі цього житла лежав обгорілий кістяк свійського кота. Там також знайшли закритий замок, тому скоріш за все, через нього тварина не змогла вибратися назовні під час пожежі.

Також відомо, що в Київській Русі коти жили поруч з людьми, але переважно мали шукати собі харчі самостійно. Через постійне полювання багато із них мали меншу тривалість життя, ніж їхні сучасні родичі.

Додамо також, що вперше котів одомашнили у Давньому Єгипті. Це підтверджується археологічними матеріалами. Вчені припускають, що прирученням кішки на той час займалися африканські племена, що жили поруч із єгиптянами. Тому піщана кішка могла бути вже напівдомашньою. Серед ієрогліфічних написів у гробницях царів V і VI династій зустрічаються ієрогліфи зі значенням "кішка".

Єгиптяни шанували котів як священних тварин. Якщо хтось шкодив їм, то його суворо карали за це. Убивцю кішки забивали на смерть камінням.