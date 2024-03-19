Чому ґудзики на чоловічих сорочках пришивають праворуч, а на жіночих - ліворуч

Певно, ви не раз замислювались, чому на жіночих та чоловічих сорочках ґудзики пришивають по різні сторони? А з'явилась ця традиція невипадково і цьому є логічне пояснення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію IFLScience .

Чому ґудзики на чоловічому одязі пришивають праворуч

Одна з основних теорій твердить, що на чоловічий одяг пришивали ґудзики з правого боку на випадок, якщо чоловіки потрапляли в бій на шпагах чи мечах і їм потрібно було швидко витягнути зброю з-під одягу.

"Шпагу чоловіки завжди носили на лівому боці, щоб її можна було вихопити правою рукою. Якщо піджак застібається справа наліво, рукоятка меча, швидше за все, застрягне в одязі, тому чоловіки потребували одягу, який застібався зліва направо. Як ознака чоловічого способу життя, ця традиція потім поширилась на інші предмети чоловічого одягу", - пояснив дослідник Пол Кірс.

У сучасному світі таке правило пришивання ґудзиків більше данина традиції, яка втратила практичне значення.

Чому ґудзики на жіночому одязі пришивають ліворуч

А от щодо того, чому на жіночому одязі ґудзики розташовують на протилежній стороні, єдиної теорії нема.

Деякі вчені припускають, що ґудзики розміщувалися на лівому боці жіночого одягу, щоб покоївкам було легше їх одягати.

"Коли ґудзики винайшли в ХІІІ столітті, вони, як і більшість нових технологій, були дуже дорогими. Багаті жінки того часу одягалися не самі - їх одягала прислуга. Оскільки більшість людей були правшами, це полегшувало процес застібання одягу на іншій людині", - пояснює засновниця бренду жіночих блузок Мелані М. Мур.

Ймовірно, це стало ознакою багатства: наявність ґудзиків на "неправильному" боці, щоб показати, що ви надто багаті, щоб одягатися самостійно.

Інша теорія стверджує, що жіночі сорочки застібаються ліворуч, оскільки заможні жінки, як правило, їздили верхи на боковому сідлі, а розміщення ґудзиків на протилежній стороні запобігало проникненню холодного повітря всередину сорочок.

Чому ця традиція досі залишилась

Незрозуміло, чому ця традиція залишилася, оскільки чоловіки перестали битися на шпагах, а заможні жінки перестали їздити верхи в бокових сідлах і почали самостійно одягатися. Однак цю традицію частково можуть пояснити виробничі процеси.

"У ХІХ столітті ґудзики стали більше використовуватися в повсякденному жіночому одязі завдяки прогресу в швейних технологіях. Різниця в розміщенні ґудзиків на чоловічому і жіночому одязі, по суті, є пережитком ХІІІ століття, який ніколи не змінювався. Дизайнери створюють нові образи на основі старих зразків", - пояснює дизайнер Наталі Хікс.

Ще одне пояснення, чому досі є ця традиція, що у 1880-х роках стало модно, щоб жіночий одяг був подібним до чоловічого. Проте у багатьох країнах було заборонено жінкам одягатися як чоловіки. А різниця в застібанні ґудзиків на одязі слугувала своєрідним підтвердженням, що це все-таки жіноче вбрання, а не чоловіче.