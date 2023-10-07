Про це мало хто знає. Як довго можна зберігати сушені гриби і як правильно це робити

Як правильно вибрати тару

Гриби можна зберігати у паперових пакетах чи картонних коробках. Це бюджетний варіант, але з часом там можуть завестися дрібні комахи.

Також гриби можна зберігати на нитці, якщо ви їх сушили у вигляді "гірлянди", або ж помістити у картонні коробки чи дерев’яні ящики. Потрібно кожен шар грибів перестелити папером і закрити тару герметично.

Гарним варіантом для зберігання є бавовняні мішечки із зав’язками. У цьому випадку гриби зможуть "дихати", але є загроза, що також заведуться комахи. Але якщо просочити тканину в солоному розчині і просушити, це відлякає шкідників.

Важливо, що не всі види грибів можна зберігати в тканинних мішечках. Цей спосіб підходить для білих і польських грибів, печериць і глив. Але не годиться для лисичок або підосичників, бо так вони втрачають смак і аромат.

Скляні банки з кришками захищають гриби від молі, але не дають доступу кисню. Найкраще брати тару із темного скла, щоб зменшити вплив сонячного світла. При цьому способі зберігання треба хоча б двічі на місяць відкривати банки, щоб провітрити.

Керамічна тара з кліпсами та вакуумні контейнери добре підходять для зберігання сушених грибів. Перед закладанням грибів, варто добре вимити і просушити тару, а банки потрібно ще й простерилізувати.

Де найкраще зберігати сушені гриби

Якщо ви живете у приватному будинку, то оптимальним приміщенням для зберігання грибів буде горище. Важливо, щоб воно провітрювалося і було сухим, а температура там навіть взимку не падала нижче 11 градусів. Перед тим, як закласти гриби на зберігання, треба обробити дерев’яні конструкції антисептиком, щоб не розмножувалися паразити.

У жодному випадку не можна залишати сушені гриби у підвалі чи льоху. Через високу вологість вони запліснявіють.

Якщо живете у квартирі, то найкраще місце для зберігання - темна комора, яка добре провітрюється і у ній нема вологості.

Під впливом повітря та вологи сухі гриби можуть втратити свій насичений смак. Крім цього, їх треба зберігати подалі від продуктів із сильним запахом, таких як спеції чи цибуля, оскільки вони можуть вплинути на аромат грибів.

Як довго можна зберігати сушені гриби

Найдовше можуть зберігатися білі гриби. За правильних умов термін їх придатності - 2-3 роки. Стільки ж можуть зберігатися боровики, лисички й опеньки.

Гриби промислового виробництва - півтора року. Після цього варто їх оглянути, якщо вони не покрилися цвіллю, нема попрілості і гриби не кришаться - їх ще можна вживати.

Найкоротший термін зберігання у підберезників і підосичників - 1 рік. Після цього вони втрачають смак.