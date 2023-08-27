"Це дуже смачно". Шеф-кухар поділився секретом приготування ідеальних лисичок

Лисички доволі прості у приготуванні, але щоб вони вийшли дійсно смачними, треба знати кілька секретів.

Які лисички можна збирати

Вибирайте тільки свіжі і не зів’ялі гриби. Зазвичай лисичка щільна, жовта, як лимон або помаранчева. Збирайте гриби без черв’ячків всередині, якщо вони трохи об'їдені лісовими тваринами - це не страшно.

"Якщо є коричневі маленькі плями, їх можна видалити ножем. А от старі гриби я відкидаю. Попри деяку гіркоту, лисички не потрібно замочувати. Достатньо добре промити у великій кількості води. Іноді лисички містять пісок, який складно вимити", - каже кухар.

Ярославський ділиться своїм секретом, який дозволяє максимально очистити лисички.

"Вже промиті лисички я посипаю борошном прямо на пластинки, і обережно розподіляю його по грибах. Даю постояти 10 хв і промиваю у великому ситі або друшляку. Борошно набухає, і коли його видаляємо, воно "забирає" з собою дрібний пил і пісок", - пояснює Володимир.

Як правильно готувати лисички

Смажити лисички найкраще на великому вогні в один шар на сталевій або антипригарній пательні.

"Налив олії, розігрів - кинув лисички, дав їм підсмажитись з однієї сторони, тільки після цього перемішую і трішки солю. Не висмажуйте сильно. Якщо перемішувати будь-які гриби з самого початку або класти товстий шар, вони випустять сік, пристануть і погано обсмажаться", - говорить Ярославський.

Він наголошує, що відварювати лисички заздалегідь не потрібно.

"Коли гриби обсмажені, відкидаю їх на сито, на пательню додаю подрібнений часник, трохи зменшую вогонь і смажу ще приблизно 30 секунд, додаю гриби, солю, перчу і додаю рублену петрушку, чебрець або орегано, шматок масла. Секунд 10 прогріваю і знімаю", - пояснює кухар.

Такі лисички можуть зберігатись у боксі в холодильнику 5 днів. Їх можна використовувати для приготування соусів, в будь-яку пасту, ризотто, як додатковий гарнір до будь-якої гарячої страви - хоч біла риба, хоч м’ясо або просто навіть до відвареної чи смаженої картоплі.

"Лисички добре поєднуються зі смаженим лісовим горіхом або маслом з нього. Скуштуйте, це дуже смачно", - говорить Ярославський.