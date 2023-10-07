Об этом мало кто знает. Как долго можно хранить сушеные грибы и как правильно это делать

Хранение грибов хотя и не требует прихотливых условий, но при их нарушении срок годности продукта резко сокращается. Важно не только место, где вы их оставляете, но и тара.
О том, как правильно хранить сушеные грибы, объясняет РБК-Украина.
При подготовке публикации использовали материалы Cbo.org.ua и Try green recipes.com.
Грибы можно хранить в бумажных пакетах или в картонных коробках. Это бюджетный вариант, но со временем там могут завестись мелкие насекомые.
Также грибы можно хранить на нити, если вы их сушили в виде "гирлянды", или поместить в картонные коробки либо деревянные ящики. Нужно каждый пласт грибов перестелить бумагой и закрыть тару герметично.
Хорошим вариантом для хранения являются хлопковые мешочки с завязками. В этом случае грибы смогут "дышать", но есть угроза, что тоже заведутся насекомые. Но если пропитать ткань в соленом растворе и просушить, это отпугнет вредителей.
Важно, что не все виды грибов можно хранить в тканевых мешочках. Этот способ подходит для белых и польских грибов, шампиньонов и вешенок. Но не годится для лисичек или подосиновиков, потому что так они теряют вкус и аромат.
Стеклянные банки с крышками защищают грибы от моли, но не дают доступ к кислороду. Лучше всего брать тару из темного стекла, чтобы уменьшить влияние солнечного света. При этом способе хранения нужно хотя бы дважды в месяц открывать банки, чтобы проветрить.
Керамическая тара с клипсами и вакуумными контейнерами хорошо подходят для хранения сушеных грибов. Перед закладкой грибов следует хорошо вымыть и просушить тару, а банки нужно еще и простерилизовать.
Если вы живете в частном доме, то оптимальным помещением для хранения грибов будет чердак. Важно, чтобы он проветривался и был сухим, а температура там даже зимой не падала ниже 11 градусов. Перед тем как заложить грибы на хранение, нужно обработать деревянные конструкции антисептиком, чтобы не размножались паразиты.
Ни в коем случае нельзя оставлять сушеные грибы в подвале или погребе. Из-за высокой влажности они заплесневеют.
Если живете в квартире, то лучшее место для хранения - темная кладовая, которая хорошо проветривается и в ней нет влаги.
Под влиянием воздуха и влаги сухие грибы могут утратить свой насыщенный вкус. Кроме того, их следует хранить подальше от продуктов с сильным запахом, таких как специи или лук, поскольку они могут повлиять на аромат грибов.
Дольше всего могут храниться белые грибы. При правильных условиях срок их годности - 2-3 года. Столько же могут храниться боровики, лисички и опята.
Грибы промышленного производства - полтора года. После этого следует их осмотреть, если они не покрылись плесенью, нет опрелости и грибы не крошатся - их еще можно употреблять.
Самый короткий срок хранения у подберезовиков и подосиновиков - 1 год. После этого они теряют вкус.
Раньше мы писали о том, когда и как нужно вводить грибы в рацион ребенка.
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