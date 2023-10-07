Об этом мало кто знает. Как долго можно хранить сушеные грибы и как правильно это делать

Как правильно выбрать тару

Грибы можно хранить в бумажных пакетах или в картонных коробках. Это бюджетный вариант, но со временем там могут завестись мелкие насекомые.

Также грибы можно хранить на нити, если вы их сушили в виде "гирлянды", или поместить в картонные коробки либо деревянные ящики. Нужно каждый пласт грибов перестелить бумагой и закрыть тару герметично.

Хорошим вариантом для хранения являются хлопковые мешочки с завязками. В этом случае грибы смогут "дышать", но есть угроза, что тоже заведутся насекомые. Но если пропитать ткань в соленом растворе и просушить, это отпугнет вредителей.

Важно, что не все виды грибов можно хранить в тканевых мешочках. Этот способ подходит для белых и польских грибов, шампиньонов и вешенок. Но не годится для лисичек или подосиновиков, потому что так они теряют вкус и аромат.

Стеклянные банки с крышками защищают грибы от моли, но не дают доступ к кислороду. Лучше всего брать тару из темного стекла, чтобы уменьшить влияние солнечного света. При этом способе хранения нужно хотя бы дважды в месяц открывать банки, чтобы проветрить.

Керамическая тара с клипсами и вакуумными контейнерами хорошо подходят для хранения сушеных грибов. Перед закладкой грибов следует хорошо вымыть и просушить тару, а банки нужно еще и простерилизовать.

Где лучше хранить сушеные грибы

Если вы живете в частном доме, то оптимальным помещением для хранения грибов будет чердак. Важно, чтобы он проветривался и был сухим, а температура там даже зимой не падала ниже 11 градусов. Перед тем как заложить грибы на хранение, нужно обработать деревянные конструкции антисептиком, чтобы не размножались паразиты.

Ни в коем случае нельзя оставлять сушеные грибы в подвале или погребе. Из-за высокой влажности они заплесневеют.

Если живете в квартире, то лучшее место для хранения - темная кладовая, которая хорошо проветривается и в ней нет влаги.

Под влиянием воздуха и влаги сухие грибы могут утратить свой насыщенный вкус. Кроме того, их следует хранить подальше от продуктов с сильным запахом, таких как специи или лук, поскольку они могут повлиять на аромат грибов.

Как долго можно хранить сушеные грибы

Дольше всего могут храниться белые грибы. При правильных условиях срок их годности - 2-3 года. Столько же могут храниться боровики, лисички и опята.

Грибы промышленного производства - полтора года. После этого следует их осмотреть, если они не покрылись плесенью, нет опрелости и грибы не крошатся - их еще можно употреблять.

Самый короткий срок хранения у подберезовиков и подосиновиков - 1 год. После этого они теряют вкус.