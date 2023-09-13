Деякі гриби можна їсти дітям тільки з 14 років: педіатр дав важливе пояснення

Гриби у раціон дитини потрібно вводити з обережністю і не раніше 7 років, оскільки вони важко перетравлюються. А деякі види взагалі не можна їсти до 14 років. Але попри це, гриби є дуже багаті на поживні речовини, які вкрай важливі для розвитку організму дитини.

Про це пише педіатр Ігор Мельник в Instagram .

Чим для дітей корисні гриби

"Гриби - це смачний і поживний продукт, який містить багато корисних речовин. Але споживання грибів також потребує обережності, особливо коли мова йде про дітей", - пише лікар.

Він пояснює, яку користь дає споживання грибів:

вони є цінним джерелом білка , який є необхідний для росту дитини

, який є необхідний для росту дитини містять багато вітамінів групи В , які важливі для нормального функціонування нервової системи

, які важливі для нормального функціонування нервової системи гриби багаті на мінерали , такі як залізо, кальцій, магній, фосфор, які необхідні для здоров'я дитини

, такі як залізо, кальцій, магній, фосфор, які необхідні для здоров'я дитини містять антиоксиданти, які допомагають захистити організм дитини від шкідливого впливу радикалів

З якого віку можна давати дітям гриби

"Вживати гриби можуть діти старше 7 років, оскільки вони містять білок хітин, який важко перетравлюється і він може викликати тяжкість у шлунку та погане самопочуття. А от лісові гриби можна давати дітям не раніше 14 років, оскільки є високий ризик отруєння", - застерігає педіатр.

Які гриби можна купувати дітям:

печериці

королівські печериці

промислові лисички

опеньки

гливи

"Дітям можна подавати гриби тільки термічно оброблені: варені, тушковані, запечені, смажені. Важливо не переварювати гриби, щоб вони не стали жорсткими", - каже Мельник.

Також він зазначає, що важливо, аби гриби були вирощені на спеціальних фермах та придбані у надійних магазинах.

"Важливо дотримуватись індивідуальних потреб вашої дитини та слідкувати за її реакцією на новий продукт", - пояснює педіатр.