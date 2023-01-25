Це лише шкодить організму: які помилки роблять люди під час пиття води

Поширені помилки

Пити забагато води

Така помилка може призвести до зневоднення. Все тому, що велика кількість води може вимити запаси електролітів і стати причиною нестачі натрію в крові. А це, за словами експерта, одна з форм зневоднення.

Пити дуже швидко

Експерт каже, що це може призвести до отікання. Все через натрій, який починає надходити в клітини дуже швидко. Однак, поза клітинами утворюється дисбаланс і як наслідок - отікання.

Пити багато надто холодної води

Якщо у людини є проблеми з ШКТ (наприклад, здуття), то надто холодна вода може сповільнити роботу блукаючого нерва, який відповідає за травлення.

Вода з-під крана

Воду з-під крана краще не пити, адже в ній є фтор, хлор та частинки пластику. А це впливає на гормони та роботу мозку. Зокрема, фтор заважає роботі епіфіза, який відповідає за добові ритми й це може вплинути на якість сну.

Добова норма води

Потреба у воді у кожної людини - приблизно 30 мг води на кілограм здорової ваги. Тобто, якщо людина важить 70 кг і ця вага в межах норми, то її організм за день повинен отримати 2,1 л води.

Вранці варто за 15-20 хвилин до сніданку випити склянку теплої води. До неї можна додати декілька крапель лимонного соку. Вона включає в роботу шлунково-кишковий тракт, сприяє виділенню жовчі й це сприяє процесу травлення.