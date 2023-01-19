Як правильно зберігати та використовувати освячену воду: що з нею робити не можна
У дні великих церковних свят у храмах проводять служби та висвітлюють воду. Наприклад, на літургіях у Водохреща просто набрати її не можна, потрібно обов'язково освятити під час служби. Така вода вважається цілющою та використовувати її потрібно правильно.
Як зберігають таку воду і для чого її використовують – читайте у матеріалі Styler.
Для чого використовують освячену воду
Для пиття. Її можна і потрібно пити й застосовують таку воду під час хвороби. Також цю воду по ковтку п'ють при загостренні хронічних захворювань. Від хвороби вона, звичайно, не вилікує, але вважається, що така вода допомагає полегшити стан і заспокоює. Для профілактики її не п'ють. Вживають таку воду вранці, натще та обов'язково читають молитви.
Зовнішньо. Освяченою водою протирають скроні або лоба при головних болях, а також рани - щоб вони швидше гоїлися.
Від негативу. Часто таку воду використовують для оббризкування різних предметів чи житла. З давніх часів вірили, що освячена вода виганяє злих духів, негативну енергетику, позбавляє пристріту, очищає простір.
Поділися з ближнім. Освяченою водою заведено ділитися з ближніми. Якщо комусь потрібна допомога і вода дозволить прибрати вроки або полегшити біль - потрібно обов'язково поділитися водою. Робити це потрібно безкорисливо і щиро.
Як зберігати освячену воду
Свята вода здатна довго зберігати свої цілющі властивості та зберігати її можна багато місяців. Її набирають напередодні вдома у невеликі пляшечки чи баночки та приносять із собою до храму.
Найкраща тара для святої води – скляна, із щільною кришкою. Зберігати її потрібно в темному та прохолодному місці, бажано затишному, щоб вона не попадала під погляди чужих людей. Ставити її у холодильник не рекомендується.
Якщо вода не була використана до наступного свята або у неї з'явився неприємний запах, то не варто просто її виливати в раковину. Полийте цією водою домашні рослини або щось у дворі.
Що не можна робити зі святою водою
Використовувати освячену воду без віри не можна – вона не принесе жодної користі. Також не можна глузувати з її цілющих властивостей.
Не варто її виливати просто в землю, біля порога, біля входу до будинку чи сусідам у двір.
Зі святою водою не роблять компреси, нею не полощуть горло - тільки змащують або п'ють.
Ще такою водою не заведено вмиватися. Нею можна змастити обличчя за потреби, але вмиватися не варто.
До речі, раніше ми розповідали, які молитви слід читати перед вживанням освяченої води.
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