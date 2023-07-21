Це не ліки. Українцям спростували популярний міф про медичний канабіс: що потрібно знати

13 липня Верховна рада підтримала закон про медичний канабіс у першому читанні. Тема використання канабісу в лікування все одно залишається досить дискурсивною, зокрема й через те, що існує багато міфів.

У Telegram -каналі НСЗУ спростували один із них.

Медичний канабіс - це не ліки

Світовий досвід показує, що застосування ліків на основі медичного канабісу є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів.

На сьогодні 56 країн схвалили використання медичного канабісу, зокрема серед яких країни ЄС.

В Австралії підстави для призначення медичного канабісу не відрізняються від тих, що планують вводити в Україні. Однак різниця полягає в тому, що лікар може виписати рецепт при патологіях, відмінних від зазначених.

У Канаді ситуація суттєво відрізняється та є більш суворою. Там медичний канабіс не вважають ліками, тому в аптеках його не продають. Отримати його можуть окремі пацієнти від лікарів і медсестер у лікарнях. Водночас канадці можуть самостійно вирощувати канабіс для власного застосування.

Німеччина працює за такою системою: рецепт може бути призначений для будь-якого захворювання, яке не має стандартного лікування, або стандартне лікування не може бути використано через реакції чи на основі конкретного стану пацієнта. А з 2019 року у країні було запроваджено суворі перевірки виробництва та постачання канабісу.

Темно-зеленим кольором позначено країни з повністю законним використанням канабісу, салатовим - з тільки медичним використанням, червоним - повна заборона (інфографіка: cannareporter.eu)

Кому потрібен медичний канабіс

Прийняття законопроєкту є важливим і для пацієнтів, які страждають від:

хронічного болю

епілепсії

анорексії

посттравматичного синдрому

захворювань імунної системи

артриту та ревматизму

астми

хвороби Альцгеймера

хвороби Паркінсона

хореї Гетінгтона

герпесу

виразок

втрати ваги під час СНІДу

діабетичної нейропатії

різних форм склерозу

Ліки на основі канабісу призначаються лише тоді, коли інші методи лікування не підходять або не допомагають.

Раніше онколог Андрій Безносенко нам у коментарі розповів, що медичний канабіс дає змогу не призначати пацієнтам, які страждають від болю, наркотичні препарати.

"Коли допомагають ненаркотичні знеболювальні, ми даємо їх. Коли вони вже перестають допомагати, ми даємо наркотичні. А ось проміжок між цими знеболювальними займає медичний канабіс, який дозволяє пацієнтам знизити больовий синдром", - пояснив експерт.

Тобто медичний канабіс не викликає звикання, і його дозу не потрібно збільшувати при регулярному застосуванні, на відміну від наркотичних лікарських засобів.

Лікар пояснює, що для онкохворих також важлива робота ШКТ, адже променева та хімієтерапія часто викликає нудоту, блювання та інші неприємні наслідки. Медичний канабіс може налагодити травні процеси в організмі.