Страшенний біль цілодобово. Яніна Соколова емоційно пояснила важливість легалайзу

Журналістка Яніна Соколова, яка кілька років тому перенесла онкологію, пояснила необхідність легалізації медичного канабісу для лікування важкохворих пацієнтів. Такі ліки здатні тамувати біль, не викликають звикання та не мають побічних ефектів.

Медичний канабіс тамує біль краще за препарати

Яніна до посту прикріпила своє фото під час проходження хімієтерапії та фото важкопораненого бійця, який мучиться від болю.

Бакалюк Михайло - солдат 47 ОМБр "Маґура", який 13 червня цього року в ході бойових дій на Запорізькому напрямку був тяжко поранений в результаті підриву на протипіхотній міні. Отримав ампутацію лівої нижньої кінцівки, множинні вогнепальні осколкові сліпі поранення м’яких тканин лівої кисті, компресійний перелом L5 хребця.

"Він цілодобово відчуває біль. Страшенний біль. Знеболювальні, які колють йому лікарі систематично, садять серце, шлунок та мають вагон побічних ефектів", - зазначає Яніна.

Бакалюк Михайло після ампутації ноги постійно відчуває нестерпний біль (фото: facebook.com/Ianina.Sokolova)

Також Соколова поділилась спогадами, як у 2019 році проходила хімієтерапію й також мучилась від болю.

"На 3 день було зле так, що не допомагав жоден з препаратів знеболення. Найсильніші пластирі і ін’єкції не давали жодного повного знеболювального ефекту", - пише журналістка.

Вона наголошує, що ці медикаменти навпаки давали побічну дію - блювоту, висипку і купу різних шлункових наслідків.

"Хотілося лізти на стіни. Викручувало тіло так, ніби сотні бджіл жалять судини. Моїм другом стали сигарети з олією канабісу всередині. Це був просто подих спокою. Без побічної дії. Хіба що їсти хотілося", - згадує Соколова.

Яніна Соколова під час лікування онкології у 2019 році (фото: facebook.com/Ianina.Sokolova)

Також вона додає, що є десятки груп пацієнтів з різними боленосними симптомами. І всім їм необхідний закон про медичний канабіс.

Хто і чому блокує легалізацію медичного канабісу

Дискусії щодо легалізації медичного канабісу виключно у лікувальних цілях ведуться в Україні уже кілька років. Проти виступають деякі політичні сили, заявляючи, що так марихуана (народна назва канабісу) стане доступнішою для населення і через це збільшиться кількість наркозалежних.

Натомість медики заявляють, що канабіс відпускатиметься строго за призначенням тільки пацієнтам, які вкрай його потребують. А ще - медичний канабіс містить мінімум наркотичних речовин, тому не здатний викликати звикання.

"Просто зараз тисячі наших людей страждають від болю. Та скільки можна вже відкладати. Прийміть законопроєкт. Майте совість. Зробіть це і ваш електорат буде вдячний", - закликає Соколова.

Також вона зазначила, що проти законопроєкту виступила значна частина депутатів зі "Слуги Народу", а також вся фракція Юлії Тимошенко і частина депутатів ЄС.