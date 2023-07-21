Это не лекарство. Украинцам опровергли популярный миф о медицинском каннабисе: что нужно знать

13 июля Верховная рада поддержала закон о медицинском каннабисе в первом чтении. Тема использования каннабиса в лечении все равно остается достаточно дискурсивной, в том числе и потому, что существует много мифов.

В Telegram -канале НСЗУ опровергли один из них.

Медицинский каннабис - это не лекарство

Мировой опыт показывает, что применение лекарств на основе медицинского каннабиса эффективно при лечении более 50 патологических состояний.

На сегодняшний день 56 стран одобрили использование медицинского каннабиса, в том числе среди которых страны ЕС.

В Австралии основания для назначения медицинского каннабиса не отличаются от тех, которые планируют вводить в Украине. Однако разница состоит в том, что врач может выписать рецепт при патологиях, отличных от указанных.

В Канаде ситуация существенно отличается и более суровая. Там медицинский каннабис не считают лекарством, поэтому в аптеках его не продают. Получить его могут отдельные пациенты от врачей и медсестер в больницах. В то же время канадцы могут самостоятельно выращивать каннабис для собственного применения.

Германия работает по такой системе: рецепт может быть предназначен для любого заболевания, не имеющего стандартного лечения, или стандартное лечение не может быть использовано из-за реакции или на основе конкретного состояния пациента. А с 2019 года в стране были введены строгие проверки производства и поставки каннабиса.

Темно-зеленым цветом обозначены страны с полностью законным использованием каннабиса, салатовым - с только медицинским использованием, красным - полный запрет (инфографика: cannareporter.eu)

Кому нужен медицинский каннабис

Принятие законопроекта важно и для пациентов, страдающих от:

хронической боли

эпилепсии

анорексии

посттравматического синдрома

заболеваний иммунной системы

артрита и ревматизма

астмы

болезни Альцгеймера

болезни Паркинсона

хореи Хеттингтона

герпеса

язв

потери веса во время СПИДа

диабетической нейропатии

разных форм склероза

Лекарства на основе каннабиса назначаются только тогда, когда другие методы лечения не подходят или не помогают.

Ранее онколог Андрей Безносенко нам в комментарии рассказал, что медицинский каннабис позволяет не назначать пациентам, страдающим болью, наркотические препараты.

"Когда помогают ненаркотические обезболивающие, мы даем их. Когда они уже перестают помогать, мы даем наркотические. А вот промежуток между этими обезболивающими занимает медицинский каннабис, позволяющий пациентам снизить болевой синдром", - объяснил эксперт.

То есть медицинский каннабис не вызывает привыкания, и его дозу не нужно увеличивать при регулярном применении, в отличие от наркотических лекарственных средств.

Врач объясняет, что для онкобольных также важна работа ЖКТ, ведь лучевая и химиотерапия часто вызывает тошноту, рвоту и другие неприятные последствия. Медицинский каннабис может наладить пищеварительные процессы в организме.