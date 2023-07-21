Это не лекарство. Украинцам опровергли популярный миф о медицинском каннабисе: что нужно знать
13 июля Верховная рада поддержала закон о медицинском каннабисе в первом чтении. Тема использования каннабиса в лечении все равно остается достаточно дискурсивной, в том числе и потому, что существует много мифов.
В Telegram-канале НСЗУ опровергли один из них.
Медицинский каннабис - это не лекарство
Мировой опыт показывает, что применение лекарств на основе медицинского каннабиса эффективно при лечении более 50 патологических состояний.
На сегодняшний день 56 стран одобрили использование медицинского каннабиса, в том числе среди которых страны ЕС.
- В Австралии основания для назначения медицинского каннабиса не отличаются от тех, которые планируют вводить в Украине. Однако разница состоит в том, что врач может выписать рецепт при патологиях, отличных от указанных.
- В Канаде ситуация существенно отличается и более суровая. Там медицинский каннабис не считают лекарством, поэтому в аптеках его не продают. Получить его могут отдельные пациенты от врачей и медсестер в больницах. В то же время канадцы могут самостоятельно выращивать каннабис для собственного применения.
- Германия работает по такой системе: рецепт может быть предназначен для любого заболевания, не имеющего стандартного лечения, или стандартное лечение не может быть использовано из-за реакции или на основе конкретного состояния пациента. А с 2019 года в стране были введены строгие проверки производства и поставки каннабиса.
Темно-зеленым цветом обозначены страны с полностью законным использованием каннабиса, салатовым - с только медицинским использованием, красным - полный запрет (инфографика: cannareporter.eu)
Кому нужен медицинский каннабис
Принятие законопроекта важно и для пациентов, страдающих от:
- хронической боли
- эпилепсии
- анорексии
- посттравматического синдрома
- заболеваний иммунной системы
- артрита и ревматизма
- астмы
- болезни Альцгеймера
- болезни Паркинсона
- хореи Хеттингтона
- герпеса
- язв
- потери веса во время СПИДа
- диабетической нейропатии
- разных форм склероза
Лекарства на основе каннабиса назначаются только тогда, когда другие методы лечения не подходят или не помогают.
Ранее онколог Андрей Безносенко нам в комментарии рассказал, что медицинский каннабис позволяет не назначать пациентам, страдающим болью, наркотические препараты.
"Когда помогают ненаркотические обезболивающие, мы даем их. Когда они уже перестают помогать, мы даем наркотические. А вот промежуток между этими обезболивающими занимает медицинский каннабис, позволяющий пациентам снизить болевой синдром", - объяснил эксперт.
То есть медицинский каннабис не вызывает привыкания, и его дозу не нужно увеличивать при регулярном применении, в отличие от наркотических лекарственных средств.
Врач объясняет, что для онкобольных также важна работа ЖКТ, ведь лучевая и химиотерапия часто вызывает тошноту, рвоту и другие неприятные последствия. Медицинский каннабис может наладить пищеварительные процессы в организме.
Напомним, известные люди поддерживают легалайз в Украине. В частности, Янина Соколова вспомнила, как ей помог каннабис во время лечения от рака.
Мы также сообщали о том, что Twitter официально разрешил рекламировать каннабис на своей площадке.