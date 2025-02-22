А це як сюди потрапило? 7 копій відомих пам'яток у несподіваних місцях

Білий Дім в Іраку

Курдський бізнесмен Шихаб Шихаб вирішив побудувати свою резиденцію, надихаючись "красою та простотою" Білого дому у Вашингтоні, який є домівкою для всіх президентів США з 1800 року. Репліка обійшлася йому в 20 мільйонів доларів і розташована в місті Ербіль на півночі Іраку.

Хоча Шихаб прагнув відтворити фасад оригіналу, інтер'єр вийшов унікальним. У той час як Білий дім у Вашингтоні славиться своєю розкішшю, Шихаб прикрасив свою версію золотом: стелі та перила на грандіозній сходах вкриті 21-каратним золотом.

І хоча площа цієї версії менша за американську, тут є навіть турецька лазня.

Білий Дім в Іраку (фото: скриншот youtube.com/@NBCNews)

Христос-Спаситель в Португалії

Статуя Христа-Спасителя в Бразилії височіє на висоті 30 метрів. Коли кардинал Патріарх Лісабона побачив цю статую у 1934 році, він вирішив збудувати схожу в Португалії. Проєкт набув особливого значення через Другу світову війну, оскільки статуя стала символом подяки португальців за те, що країна була врятована від жахів війни.

Португальська версія, Христос-Цар, була урочисто відкрита в 1959 році і стоїть на висоті 28 метрів на 75-метровому п'єдесталі, з якого відкривається чудовий краєвид на Лісабон.

Христос-Спаситель в Португалії (фото: Вікіпедія)

Статуя Свободи у Франції

Копію статуї Свободи встановили у Кольмарі до століття з дня смерті скульптора Фредеріка Огюста Бартольді, автора оригінальної статуї у США. Монумент з'явився на північному в'їзді до міста у 2004 році.

Завдання створити копію доручили скульпторам Паскалю Біжелю та Гійому Рошу. Урочисте відкриття відбулося 4 липня 2004 року о 12:15, на церемонії була присутня дружина президента Франції Жака Ширака.

Над статуєю працювала команда з семи художників у майстерні Гійома Роша, витративши 9 місяців і 12 000 робочих годин. Висота копії складає 12 метрів, для її створення використали 2 тонни смоли, 2 тонни сталі, 6 тонн гіпсу та 6 тонн глини.

Статуя Свободи у Франції (фото: Вікіпедія)

Біг-Бен в Індії

Коли ви їдете по ВІП-дорозі в Калькутті, Індія, ви зустрінете несподівану архітектурну репліку - годинникову вежу, схожу на Біг-Бен. Репліка цього знаменитого лондонського символу була побудована в 2015 році і отримала назву "Калькуттській часо-зонний вежі".

Висота цієї конструкції складає лише 30 метрів, в порівнянні з 96-метровим Біг-Беном. Ідея виникла через бажання місцевих властей зробити Калькутту схожою на Лондон, але з архітектурними критиками, які вважають імітацію чужих пам'яток неправильною.

Біг-Бен в Індії (фото: tripadvisor.com)

Тадж-Махал в Бангладеш

В 2003 році бенгальський кінорежисер Ахсанулла Моні почав будувати репліку Тадж-Махалу в Бангладеш. Моні пояснив це рішення бажанням зробити Тадж доступним для тих, хто не може поїхати в Індію. Будівництво завершилося через п’ять років.

"Мільйони людей у Бангладеш не можуть дозволити собі поїздки до Агри, тому я хочу принести Тадж сюди", - зазначив Моні. Його репліка не обійшлася без суперечок, хоча згодом була визнана "формою захоплення" культури Індії.



Тадж-Махал в Бангладеш (фото: Вікіпедія)

Стоунхендж в Австралії

В Австралії знаходиться репліка Стоунхенджа, що має вигляд оригіналу, тільки в менш зруйнованому вигляді, оскільки відтворює його таким, яким він був, коли був побудований.

Репліка була збудована в Західній Австралії на фермі в 2015 році, і складається з 137 великих каменів, вага яких складає понад 2,5 тисяч тонн. Крім того, камені зорієнтовані таким чином, щоб відповідати астрономічним вимогам.

Оригінальний Стоунхендж у Великій Британії давно став популярним туристичним місцем, але австралійська версія має свої особливості, включаючи можливість доторкнутися до каменів.

Стоунхендж в Австралії (фото: atdw-online.com.au)

Близнюки Всесвітнього торгового центру в Китаї

У Китаї існують парки, присвячені реплікам відомих світових пам’яток. Однією з найбільш контроверсійних є репліка Близнюків Всесвітнього торгового центру, яка зберігається в парку World Park у Пекіні.

Вони менші за оригінали, але їх наявність у парку викликає змішані почуття у туристів і архітекторів. Подібні репліки можна побачити в інших місцях Китаю, таких як парк "Вікно світу" в Шеньчжені.

Близнюки Всесвітнього торгового центру в Китаї (фото: nowshenzhen.com)