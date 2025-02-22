А это как сюда попало? 7 копий известных памятников в неожиданных местах

Белый Дом в Ираке

Курдский бизнесмен Шихаб Шихаб решил построить свою резиденцию, вдохновляясь "красотой и простотой" Белого дома в Вашингтоне, который является домом для всех президентов США с 1800 года. Реплика обошлась ему в 20 миллионов долларов и расположена в городе Эрбиль на севере Ирака.

Хотя Шихаб стремился воссоздать фасад оригинала, интерьер получился уникальным. В то время как Белый дом в Вашингтоне славится своей роскошью, Шихаб украсил свою версию золотом: потолки и перила на грандиозной лестнице покрыты 21-каратным золотом.

И хотя площадь этой версии меньше американской, здесь есть даже турецкая баня.

Белый Дом в Ираке (фото: скриншот youtube.com/@NBCNews)

Христос-Искупитель в Португалии

Статуя Христа-Искупителя в Бразилии возвышается на высоте 30 метров. Когда кардинал Патриарх Лиссабона увидел эту статую в 1934 году, он решил построить похожую в Португалии. Проект приобрел особое значение из-за Второй мировой войны, поскольку статуя стала символом благодарности португальцев за то, что страна была спасена от ужасов войны.

Португальская версия, Христос-Царь, была торжественно открыта в 1959 году и стоит на высоте 28 метров на 75-метровом пьедестале, с которого открывается великолепный вид на Лиссабон.

Христос-Спаситель в Португалии (фото: Википедия)

Статуя Свободы во Франции

Копию статуи Свободы установили в Кольмаре к столетию со дня смерти скульптора Фредерика Огюста Бартольди, автора оригинальной статуи в США. Монумент появился на северном въезде в город в 2004 году.

Задачу создать копию поручили скульпторам Паскалю Бижелю и Гийому Рошу. Торжественное открытие состоялось 4 июля 2004 года в 12:15, на церемонии присутствовала супруга президента Франции Жака Ширака.

Над статуей работала команда из семи художников в мастерской Гийома Роша, потратив 9 месяцев и 12 000 рабочих часов. Высота копии составляет 12 метров, для ее создания использовали 2 тонны смолы, 2 тонны стали, 6 тонн гипса и 6 тонн глины.

Статуя Свободы во Франции (фото: Википедия)

Биг-Бен в Индии

Когда вы едете по ВИП-дороге в Калькутте, Индия, вы встретите неожиданную архитектурную реплику - часовую башню, похожую на Биг-Бен. Реплика этого знаменитого лондонского символа была построена в 2015 году и получила название "Калькуттской часо-зонной башни".

Высота этой конструкции составляет всего 30 метров, по сравнению с 96-метровым Биг-Беном. Идея возникла из-за желания местных властей сделать Калькутту похожей на Лондон, но с архитектурными критиками, которые считают имитацию чужих достопримечательностей неправильной.

Биг-Бен в Индии (фото: tripadvisor.com)

Тадж-Махал в Бангладеш

В 2003 году бенгальский кинорежиссер Ахсанулла Мони начал строить реплику Тадж-Махала в Бангладеш. Мони объяснил это решение желанием сделать Тадж доступным для тех, кто не может поехать в Индию. Строительство завершилось через пять лет.

"Миллионы людей в Бангладеш не могут позволить себе поездки в Агру, поэтому я хочу принести Тадж сюда", - отметил Мони. Его реплика не обошлась без споров, хотя впоследствии была признана "формой восхищения" культуры Индии.



Тадж-Махал в Бангладеш (фото: Википедия)

Стоунхендж в Австралии

В Австралии находится реплика Стоунхенджа, имеющая вид оригинала, только в менее разрушенном виде, поскольку воспроизводит его таким, каким он был, когда был построен.

Реплика была построена в Западной Австралии на ферме в 2015 году, и состоит из 137 больших камней, вес которых составляет более 2,5 тысяч тонн. Кроме того, камни сориентированы таким образом, чтобы соответствовать астрономическим требованиям.

Оригинальный Стоунхендж в Великобритании давно стал популярным туристическим местом, но австралийская версия имеет свои особенности, включая возможность прикоснуться к камням.

Стоунхендж в Австралии (фото: atdw-online.com.au)

Близнецы Всемирного торгового центра в Китае

В Китае существуют парки, посвященные репликам известных мировых достопримечательностей. Одной из самых противоречивых является реплика Близнецов Всемирного торгового центра, которая хранится в парке World Park в Пекине.

Они меньше оригиналов, но их наличие в парке вызывает смешанные чувства у туристов и архитекторов. Подобные реплики можно увидеть в других местах Китая, таких как парк "Окно мира" в Шэньчжэне.

Близнецы Всемирного торгового центра в Китае (фото: nowshenzhen.com)