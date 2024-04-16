Це існує, бо є попит: українцям розповіли, де не можна купувати продукти

Чим небезпечна стихійна торгівля

Експерти розповіли, що продукти, які продаються в непризначених для цього місцях, із необладнаного належним чином автотранспорту в антисанітарних умовах, які не пройшли ветеринарно-санітарної експертизи - це потенційна небезпека для здоров’я споживачів.

Єдиними офіційними місцями для торгівлі харчовими продуктами є продовольчі магазини та агропродовольчі ринки.

В магазинах за умови реалізації товарів несе відповідальність суб’єкт господарювання. На ринку продавати власні продукти можуть як юридичні, так і фізичні особи, у випадку, якщо вони мають при собі висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи.

Чим же небезпечні продукти зі стихійних ринків:

якість продуктів ніхто не перевіряє

продукти продаються прямо з землі, де "кишить" бактеріями

часто продавці на стихійних ринках не отримують жодних дозволів від адміністрації та інших служб, тому можуть бути носіями інфекційних захворювань

в разі отруєння продуктами з базару потерпілому не буде на кого подати позов до суду

Хто відповідальний за реалізацію такої продукції

Важливо, що адміністрація (власник) ринку надає торгові місця лише після одержання висновків лабораторії про їх епізоотичне, ветеринарно-санітарне благополуччя та якість.

Лабораторія не несе відповідальності за реалізацію продукції, що не пройшла ветеринарно-санітарної експертизи. Відповідальність лягає на адміністрацію (власників) ринку відповідно до законодавства.

Відповідно до законів України "Про національну поліцію" та "Про місцеве самоврядування в Україні" недопущення торгівлі у невстановлених місцях належить до компетенції органів внутрішніх справ та місцевого самоврядування.

Згідно зі статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення торгівля "з рук" на вулицях, площах, у дворах, під’їздах, скверах і в інших невстановлених місцях тягне за собою накладення штрафу від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"Стихійна торгівля існує доти, доки на неї є попит", - зазначили експерти.