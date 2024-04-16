Це існує, бо є попит: українцям розповіли, де не можна купувати продукти

В Україні жителі великих міст у пошуках "домашнього" часто купують продукти на стихійних ринках. Там можна знайти сезонний врожай і можна поторгуватися. Однак, є небезпека таких місць торгівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Держпродспоживслужби.
Експерти розповіли, що продукти, які продаються в непризначених для цього місцях, із необладнаного належним чином автотранспорту в антисанітарних умовах, які не пройшли ветеринарно-санітарної експертизи - це потенційна небезпека для здоров’я споживачів.
Єдиними офіційними місцями для торгівлі харчовими продуктами є продовольчі магазини та агропродовольчі ринки.
В магазинах за умови реалізації товарів несе відповідальність суб’єкт господарювання. На ринку продавати власні продукти можуть як юридичні, так і фізичні особи, у випадку, якщо вони мають при собі висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи.
Чим же небезпечні продукти зі стихійних ринків:
Важливо, що адміністрація (власник) ринку надає торгові місця лише після одержання висновків лабораторії про їх епізоотичне, ветеринарно-санітарне благополуччя та якість.
Лабораторія не несе відповідальності за реалізацію продукції, що не пройшла ветеринарно-санітарної експертизи. Відповідальність лягає на адміністрацію (власників) ринку відповідно до законодавства.
Відповідно до законів України "Про національну поліцію" та "Про місцеве самоврядування в Україні" недопущення торгівлі у невстановлених місцях належить до компетенції органів внутрішніх справ та місцевого самоврядування.
Згідно зі статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення торгівля "з рук" на вулицях, площах, у дворах, під’їздах, скверах і в інших невстановлених місцях тягне за собою накладення штрафу від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
"Стихійна торгівля існує доти, доки на неї є попит", - зазначили експерти.
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