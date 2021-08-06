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Как продавцы обманывают украинцев на рынках: самые главные уловки

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Пятница 06 августа 2021 09:43
Как продавцы обманывают украинцев на рынках: самые главные уловки Фото: Продавцы на рынках обманывают украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Продавцы на рынках очень часто обманывают покупателей и применяют разные уловки.

Как не стать их жертвой рассказал исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

Первая уловка - это подкрученные весы на рынках. Всегда обращайте на это внимание!

"Обычно они все закидывают товаром, и вы не видите цифры на весах. Я обычно подхожу и кладу на весы свой телефон. Для меня это контрольный вес. Если я вижу, что он на весах весит больше, то я предлагаю решить проблему по-хорошему или по-плохому. По-хорошему – это мне дают товар на сумму разницы или возмещают деньгами. По-плохому – я иду к администрации рынка, мы разворачиваем весы, вызываем полицию и по факту обсчета и обвеса начинаем конфликтовать", - рассказал Несмиянов.

Вторая уловка - это, когда вам неправильно считают сумму на калькуляторе. Всегда пересчитывайте на своем, рекомендует эксперт. Также следите за сдачей, очень часто покупателю "заговаривают зубы", чтобы обсчитать.

"Вы заказали разные продукты, они вам на калькуляторе что-то считают. Лучше продавцу на базаре не доверять, вы включайте на телефоне калькулятор. Можно и не считать, но чтобы продавец это видел. И главное, даете большую купюру – 200, 500 грн – артикулируйте и следите. Потому что человека часто заговаривают, дают сдачу не с 500, а с 200. Человек отходит, потом возвращается и говорит: а 300 грн где? А продавец говорит: я дал с 500 грн", - предупредил Несмиянов.

Как мы ранее писали, аферисты придумали новый способ обмануть украинцев.

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