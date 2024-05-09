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Це ідеальна пропорція: ось скільки потрібно додавати солі в макарони

Фото: скільки солі потрібно додавати у макарони (Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Приготування макаронів не вимагає кулінарної майстерності. Варто знати, коли та скільки солити макарони, щоб не довелося переробляти вечерю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mashed.

Скільки додавати солі

Багато кухарів рекомендують додавати 1 столову ложку солі на 4 літри води або 450 г сухих макаронів. В результаті сіль надасть ніжного смаку макаронам.

До того ж сіль підвищує температуру кипіння води, що дозволяє макаронам готуватися рівномірно.

Експерти кажуть, що після того, як сіль у каструлі розчиниться, скуштуйте воду. Вона має бути з легкою солоністю.

Однак, якщо ви пересолили, то треба долити трохи води в каструлю, щоб урівноважити смак.

Варто знати, що макарони поглинають лише невелику частину солі., більша частина залишається у воді.

Швидкість поглинання солі варіюється залежно від форми й товщини макаронів, а також часу приготування. Загалом 1 столова ложка солі ідеально вбирається в 450 г макаронів.

Якої помили уникати

Поширена помилка - солити вже готову страву, але так ви ризикуєте зіпсувати саму консистенцію макаронних виробів ще в процесі варіння, в той же час сіль нерівномірно розподілиться по макаронах.

До того ж, щоб макарони не злипались під час варіння, у воду додають 2 ст. л. оливкової або соняшникової олії.

Зазвичай макарони готують al dente (недоварюють), щоб крохмаль, який міститься в борошні, не перетворювався на швидкі вуглеводи і таким чином не відкладався в талії.

 

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