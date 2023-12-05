Усі неправильно використовували друшляк для макаронів: цікавий лайфхак з мережі
Усі доволі часто варять макарони. Однак, виявляється злити воду можна набагато простіше, швидше та акуратніше. Цьому допоможе простий лайфхак з мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok "tiger_lee_uk".
Простий лайфхак
Зазвичай люди ставлять друшляк у раковину та зливають туди макарони. Цей спосіб правильний, але є набагато простіший.
Спосіб допоможе просто проціджувати пасту. Користувачі у мережі написали, що він "змінив їхнє життя назавжди".
Лайфхак полягає в розміщенні друшляка в каструлі та обережному виливанні води. Це акуратніший метод, завдяки йому жодна макаронина не потрапить у раковину.
У коментарях люди написали, що такий спосіб допомагає набагато простіше зливати воду.
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Які макарони корисніші
Паста з твердих сортів пшениці буде мати набагато нижчий глікемічний індекс, її відносять до "повільних" вуглеводів.
Такі макарони можуть бути в раціоні кілька разів на тиждень без зайвих побоювань. Вони багаті вітамінами, мінералами, а також поставляти для кишківника необхідну клітковину.
Найменш корисними вважаються макарони з м'яких сортів пшениці. Вони позбавлені користі виробів з твердих сортів, але мають високу калорійність. Такі вироби краще виключити з раціону.
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