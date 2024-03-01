Чи обов'язково малюкам купувати макарони з маркуванням "для дітей": це важливо знати

Батьки зазвичай не знають, коли та які найкраще давати макарони дітям. Зокрема, зараз в магазині є продукт з маркуванням "для дітей". Варто знати, чим такі макарони відрізняються від "дорослих".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога та нутриціолога Таміли Максюх .

Що варто знати про макарони "для дітей"

За словами експерта, часто макарони з маркування "для дітей" це просто маркетинг.

Макарони для дітей не мають особливих відмінностей від макаронів для дорослих.

"Запевняю, що дитині можна брати ті самі, що і собі", - йдеться у повідомленні.

Але ось декілька порад, які макарони краще обирати для дітей:

з твердих сортів

в складі мінімум складників - борошно, вода та сіль

вміст білка має бути від 12 до 15 г на 100 г продукту. Чим вищий вміст білка, тим кращі макарони

беріть запаковані макаронні вироби, а не на вагу

якісні макарони досить гнучкі, важко ламаються, при варінні не злипаються

Коли дитині вперше давати макарони

Потрібно враховувати індивідуальні особливості організму малюка. Зазвичай макаронні вироби вводяться, коли дитині виповнюється 11-12 місяців.

Також рекомендується відкласти знайомство з цим продуктом на пізніший термін, якщо малюк страждає на закрепи.

Завдяки щільній текстурі страви з макаронами будуть стимулювати жування і допоможуть перейти з протертих страв на їжу шматочками.

Спочатку слід запропонувати дитині одну-дві ложки нової їжі та поспостерігати за реакцією. Якщо все нормально, можна додавати нову їжу в повсякденний раціон малюка.

Продукт слід ретельно відварювати, щоб дитина могла без труднощів переварити нову для неї їжу.

Оди з популярних варіантів дитячих макаронів представлений фігурками. Щоб дитині було цікавіше їх є, макаронні вироби випускають у вигляді транспорту, букв, зірочок, черепашок, тварин. Такі продукти подобаються більшості діток і найчастіше використовуються для супів.