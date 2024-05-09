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Это идеальная пропорция: вот сколько нужно добавлять соли в макароны

Фото: сколько соли нужно добавлять в макароны (Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Приготовление макарон не требует кулинарного мастерства. Следует знать, когда и сколько солить макароны, чтобы не пришлось переделывать ужин.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mashed.

Сколько добавлять соли

Многие повара рекомендуют добавлять 1 столовую ложку соли на 4 литра воды или 450 г сухих макарон. В результате соль придаст нежный вкус макаронам.

К тому же соль увеличивает температуру кипения воды, что дозволяет макаронам готовиться равномерно.

Эксперты говорят, что после того, как соль в кастрюле растворится, попробуйте воду. Она должна быть с легкой соленостью.

Однако если вы пересолили, то нужно долить немного воды в кастрюлю, чтобы уравновесить вкус.

Следует знать, что макароны поглощают лишь небольшую часть соли. Большая часть остается в воде.

Скорость поглощения соли варьируется в зависимости от формы и толщины макарон, а также от времени приготовления. В общем 1 столовая ложка соли идеально впитывается в 450 г макарон.

Какой ошибки избегать

Распространенная ошибка - солить уже готовое блюдо, но так вы рискуете испортить саму консистенцию макаронных изделий еще в процессе варки, в то же время соль неравномерно распределится по макаронам.

К тому же, чтобы макароны не слипались при варке, в воду добавляют 2 ст. л. оливкового или подсолнечного масла.

Обычно макароны готовят al dente (недоваривают), чтобы крахмал, содержащийся в муке, не превращался в быстрые углеводы и таким образом не откладывался в талии.

 

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