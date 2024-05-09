Это идеальная пропорция: вот сколько нужно добавлять соли в макароны

Сколько добавлять соли

Многие повара рекомендуют добавлять 1 столовую ложку соли на 4 литра воды или 450 г сухих макарон. В результате соль придаст нежный вкус макаронам.

К тому же соль увеличивает температуру кипения воды, что дозволяет макаронам готовиться равномерно.

Эксперты говорят, что после того, как соль в кастрюле растворится, попробуйте воду. Она должна быть с легкой соленостью.

Однако если вы пересолили, то нужно долить немного воды в кастрюлю, чтобы уравновесить вкус.

Следует знать, что макароны поглощают лишь небольшую часть соли. Большая часть остается в воде.

Скорость поглощения соли варьируется в зависимости от формы и толщины макарон, а также от времени приготовления. В общем 1 столовая ложка соли идеально впитывается в 450 г макарон.

Какой ошибки избегать

Распространенная ошибка - солить уже готовое блюдо, но так вы рискуете испортить саму консистенцию макаронных изделий еще в процессе варки, в то же время соль неравномерно распределится по макаронам.

К тому же, чтобы макароны не слипались при варке, в воду добавляют 2 ст. л. оливкового или подсолнечного масла.

Обычно макароны готовят al dente (недоваривают), чтобы крахмал, содержащийся в муке, не превращался в быстрые углеводы и таким образом не откладывался в талии.